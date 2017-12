Junger Komponist erhält Kulturpreis

Olav Schröder

Bernau/Eberswalde (MOZ) Der diesjährige Preis der Kulturstiftung der Sparkasse Barnim ist an den Musikschüler Mathis Bärmann verliehen worden. Gewürdigt wurde damit das Engagement des Schönowers für die Musikschule Barnim.

Er hat sich als Komponist für das Musikschulorchester und für verschiedene Kammermusikensembles hervorgetan. So waren Stücke von ihm unter anderem in der Musikveranstaltung "Alt trifft Neu" im Rahmen des Festivals Alter Musik in Bernau zu hören. Mathis Bärmann ist Schüler der Kompositionsklasse unter der Leitung von Florian Wette.

Seit vielen Jahren engagiert er sich auch in der BigBand der Musikschule Barnim. Dort spielt er Saxophon.

Mathis Bärmann ist jedoch nicht nur musikalisch begabt. Als Protagonist der Musiktheaterproduktion "Dr. Keinsteins Koffer", die auch in Bernau zu sehen war, bewies er auch sein schauspielerisches Talent.