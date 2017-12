Karsten Birkholz und das Jahr 2017

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) "Leider verbinde ich nicht nur Positives mit diesem Jahr", sagt Barnim-Oderbruchs Amtsdirektor Karsten Birkholz. Denn auch in einem Amtsbereich liegen Freud und Leid oftmals dicht beieinander.

Begonnen hat das Jahr 2017 mit einem großen Verlust für die Gemeinde Prötzel. "Der Tod von Hanno Woitunik hat uns sehr traurig gemacht", berichtet Karsten Birkholz. Seit 2014 war Woitunik Ortsvorsteher in Prötzel, und schon Jahre vorher kommunalpolitisch eingebunden und engagiert für seine Gemeinde. "Ich kenne ihn schon, solange ich im Amt bin", sagt Birkholz. Im März 2007 wurde Karsten Birkholz Leiter des Bau- und Ordnungsamtes in Wriezen - 2008 dann Amtsdirektor.

In diesem Jahr wurden dann, auf Initiative aus den Gemeinden Bliesdorf und Prötzel, Bärbel und Horst Simon vom Cold War Museum mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. "Wesentliches Anliegen ihrer vollständig ehrenamtlichen und uneigennützigen Tätigkeit war und ist es, durch Ausstellungen, Gedenkveranstaltungen, Gedenkorten, Lesungen und Führungen einen Beitrag zur Völkerverständigung zu leisten", hieß es zur Begründung. Karsten Birkholz unterstützte die Ehrung ausdrücklich. "Wir haben sehr engagierte Dörfer mit sehr engagierten Bürgermeistern", lobt der Verwaltungschef. Das gelte auch für die Teilnehmer am Kreis-Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", bei dem Neutrebbin den ersten und Neulewin den dritten Platz belegte. "Eine sehr schöne Sache", wie Karsten Birkholz findet. Das gilt in seinen Augen auch für den Neustart an der Brücke Neurüdnitz-Siekierki, die nun bis 2021 doch noch für die touristische Nutzung ertüchtigt werden soll, sowie für das Jubiläumsfest im August. An zwei Tagen wurden dort gleich mehrere Jubiläen mit einem Fest am Fähranleger in Güstebieser Loose gefeiert: 25 Jahre Amt Barnim-Oderbruch, die erfolgreiche Hochwasserabwehr nach 1997, 1947 und 1917, zehn Jahre Fähre "Bez Granic" und 270 Jahre Trockenlegung des Oderbruch. "Das lädt zum Nachahmen und Wiederholen ein", lautet das Resümee des Amtsdirektors. Ebenso wie der Feuerwehrball, der im November nach 15 langen Jahren zum ersten aber nicht zum letzten Mal wieder stattfand, wie Karsten Birkholz betont. Apropos Feuerwehr: "Durch die Sturmereignisse in diesem Jahr hatten wir viele Einsätze und waren auch in der Lage, sie selbstständig zu leiten. Bei absehbaren Großschadensereignissen werden wir künftig eine eigene Leitstelle aufbauen", kündigt Karsten Birkholz an.

Die Herausforderungen im Amt Barnim-Oderbruch waren jedoch nicht nur wettertechnisch bedingt. So gab es um das geplante Schulzentrum in Neutrebbin eine Menge Wirbel. "Das hat viele Eltern bewegt, die Verunsicherung war groß", sagt Birkholz. Doch nun seien die Wogen geglättet. "Wir warten auf den Bescheid." Raue See gab es auch in den Gemeinden Oderaue und in Prötzel. In Altwustrow beschäftigte die Bürger der geplante Gärrestbehälter in unmittelbarer Nähe zum Dorf. "Dort haben wir noch mal das Gesprächsangebot wiederholt, um zu sehen, ob sich beide Parteien handelseinig werden." In Harnekop musste ebenfalls vermittelt werden - dort gab es Unmut auf Seiten der Bürger gegen den Zaunbau direkt am See. Und auf Seiten des Eigentümers, der wildes Camping und Müll verhindern möchte. "Da sind wir noch dabei zu moderieren", sagt Karsten Birkholz. Derzeit favorisiert der Grundstückseigentümer eine Variante mit einem Tor, informiert der Verwaltungschef.

Weitere positive Ereignisse im Amtsbereich sei die Aktion "Hochwassermarken", der Neustart für die Turnhalle Neulewin, die Sanierung der Kriegsgräberstätte Kunersdorf sowie der Amtsausscheid gewesen. Und ein ganz privates Ereignis: "Ich freue mich sehr, das ich Papa geworden bin", sagt Karsten Birkholz.