Fußballfans spenden 3000 Euro

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Über eine Spende in Höhe von 3000 Euro durften sich in dieser Woche die Mitarbeiter der Wichern Diakonie für die Arbeit im Hospiz Regine-Hildebrandt-Haus freuen. Überbracht wurde das Geld von Thomas Pausch und Thomas Flohr vom Fanclub RGU 1260 des FC Strausberg. 2500 Euro wurden über das ganze Jahr gesammelt, weitere 500 Euro kommen direkt aus der Vereinskasse.

Einen Höhepunkt erreichte die Sammelaktion übrigens im sogenannten "Movember". Dieses Kunstwort ist eine Kombination aus dem Monat "November" und dem Wort "moustache" (Englisch für "Schnurrbart") und bezeichnet eine Art des Spendensammelns, die ursprünglich aus Australien kommt. Dabei lassen sich Männer im November Oberlippenbärte wachsen, um Spenden zugunsten der Erforschung und Vorbeugung gegen Prostatakrebs und andere Gesundheitsprobleme von Männern zu sammeln. Seit fünf Jahren beteiligen sich die Mitglieder des Fanclubs RGU 1260 an der deutschlandweiten Movember-Kampagne, seit drei Jahren unterstützen sie auf diese Weise besondere Projekte und Institutionen in der Region. Den Bart wachsen zu lassen sei eine große Herausforderung, verraten die Männer bei der Spendenübergabe. Frauen, die sich an der Aktion beteiligen, haben es leichter: Sie malen sich den Bart auf den Zeigefinger und legen diesen dann beim Spendensammeln auf die Oberlippe.

Geschäftsführerin Susanne Knüppel und Pflegedienstleiterin Sabine Kobert nahmen die Spende dankend entgegen. Über den Einsatz werde noch entschieden, Bedarf gebe es in verschiedenen Bereichen, sei es für die Musiktherapie, neue Möbel oder Gartenarbeiten.