Hundertste Geschichtenreise zum Geburtstag

Sandra Jütte

Gransee (GZ) Kindern mit biblischen Geschichten helfen, den Alltag ein bisschen besser bewältigen zu lernen. Mit dem evangelischen Kinderkreis möchte Gemeindepädagogin Susanne Meißner das gerne erreichen. Am Sonnabend lädt sie zum 100. Mal ins Gemeindehaus in Gransee ein.

Im November 2008 fing alles an: Erstmals kamen Vorschulkinder, Eltern, Großeltern und Geschwister im Raum an der Klosterstraße zusammen. Seitdem lauschen die Besucher immer an einem Sonnabend im Monat Geschichten aus der Bibel und es wird gesungen, gebastelt und gespielt.

"Heute gibt es einen Kreis von acht bis zwölf Familien, die regelmäßig dabei sind", berichtet Susanne Meißner. "Und manche Kinder kommen selbst noch gerne, wenn sie längst in der Schule sind", freut sie sich. Die Idee zum Kinderkreis für Vorschüler hatte die Granseerin damals aus Zehdenick mitgebracht, wo sie zuvor tätig war. "Das wurde hier von Anfang an positiv angenommen", erinnert sich die 49-Jährige. Dabei wollte sie mit dem regelmäßigen Treff in entspannter Atmosphäre auch Eltern die Möglichkeit geben, sich auszutauschen. Denn zu ihrer Arbeit als Gemeindepädagon zähle nicht nur die Unterstützung der Kinder. "Da fällt natürlich auch immer ein bisschen Familienhilfe mit rein", sagt sie.

Im Laufe der Jahre habe sie da auch gemerkt, dass der Druck auf die Kinder zunehme. "Die haben ja teilweise einen längeren Tag als manch ein Erwachsener und müssen sich oft durchboxen." Dadurch seien die Kleinen heute unkonzentrierter als noch vor ein paar Jahren. "Ich versuche dann, dem mit Struktur zu begegnen und frage sie auch mal, was für sie an dem Tag schön war und was sie ärgert", erzählt Susanne Meißner, die auch mehrere Christenlehre-Gruppen in Gransee, Menz und Rönnebeck betreut.

Obwohl auch im Kinderkreis biblische Geschichten vermittelt werden, sei jeder willkommen, betont die Granseer. "Es ist ja nicht so, dass wir da die ganze Zeit fromm beten", räumt sie mit einem Vorurteil auf. "Es geht mehr darum, sich vielleicht auch selbst in den Geschichten zu entdecken. Und ich möchte den Teilnehmern Hintergründe vermitteln, beispielsweise wo Feste wie Weihnachten und Ostern herkommen und was Martin Luther damit zu tun hat", erklärt die 49-Jährige: "Da ist in der DDR viel weggebrochen."

Sie selbst ist eigentlich gelernte Apothekenfacharbeiterin. "Ich war aber schon immer aktiv in der Gemeinde, schon als Jugendliche." Irgendwann fragte sie der damalige Pfarrer Heinz-Dieter Schmidtke, ob sie nicht die Ausbildung zur Katechetin machen wolle. "Das war für mich erst mal vollkommen neu und ich habe lange überlegt. Aber mittlerweile macht es mir sehr viel Spaß", berichtet die Granseerin und fügt hinzu: "Ich lerne auch viel von den Kindern. Zum Beispiel fallen denen ganz einfache Lösungen für Probleme ein, über die wir Erwachsenen viel zu lange nachdenken."

In den vergangenen neun Jahren sind zudem viele Erinnerungen zusammengekommen. Susanne Meißner berichtet etwa von Ausflügen in den Tierpark, in einen Schafsstall oder zum Geronsee. An etliche Ereignisse sollen an diesem Sonnabend auch alte Fotos erinnern. "Da können wir bei Kaffee und Kuchen gemeinsam zurückblicken", hofft die Pädagogin. Zur Feier des Jubiläums hat sie zudem das Berliner Kindertheater Lingulino eingeladen. Mit Handpuppen und Saxophonmusik soll die Geschichte um die Weihnachtsgans Auguste lebendig werden. Los geht um 14.30 Uhr im Granseer Gemeindehaus, der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.