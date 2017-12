Weiterwurschteln

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Es gibt einen BER-Eröffnungstermin. Mal wieder. Den kann man zur Kenntnis nehmen. Ernst nehmen kann man ihn nicht.

Dabei liegt er dem ersten Anschein nach in der Ferne - erst in drei Jahren soll es so weit sein. Und der Start würde damit mehr als acht Jahre hinter der ursprünglichen Eröffnung und 14 Jahre hinter dem ersten Spatenstich liegen.

Aber auch darauf kann man sich in keinster Weise verlassen. Dass jemand tatsächlich einen Überblick hat, welche Risiken noch alles in das Katastrophengebäude hineingebaut wurden, muss man angesichts der Erfahrungen bezweifeln. Spätestens der Probebetrieb dürfte neue Informationen liefern. Wenn es den denn in absehbarer Zeit tatsächlich gibt.

Unterdessen stemmt das alte Schlachtross Tegel schnaufend im Monat zum Teil Passagierzahlen, die bei der Eröffnung 1974 als Jahresleistung geplant waren. Auch Schönefeld Alt hat den Billigflieger-Boom erstaunlich gut verkraftet. Flughäfen betreiben kann man in der Region also. Nur bauen leider nicht. Dafür müssten Profis ran.

Dabei sollte gelten: Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Das Gebäude abreißen und neu bauen. In Schönefeld, am besten aber in Sperenberg. Aber dazu fehlt den Gesellschaftern Berlin, Brandenburg und Bund der Mumm. Lieber wird auf Kosten der Steuerzahler weitergewurschtelt. Bis zum Sanktnimmerleinstag.