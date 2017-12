2018 werden Schöffen neu gewählt

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Im kommenden Jahr stehen die Wahlen für die Schöffen am Amtsgericht Bad Freienwalde an. Darüber hat die Direktorin des Gerichtes, Annett Schulze, informiert. In einem mehrstufigen Prozedere werden durch die Gemeinden wieder Bürger für die verantwortungsvolle Aufgabe als Jugend- oder Erwachsenenschöffen bestimmt. Ihnen kommt eine wichtige Bedeutung bei der Urteilsfindung zu.

Auch die Amtsgerichtspräsidentin hat im zurückliegenden Jahr mit Schöffen gemeinsam gearbeitet. Zunächst war Annett Schulze nur in der Verwaltung tätig. "Das hat sich seit Mitte 2016 geändert", berichtet sie. Wenn sie früher nur wenig Berührung mit Bürgern und Anwälten hatte, so hat sich dies seit gut einem Jahr geändert. "Das war für mich wichtig, um die Leute und die Gegend besser kennen zu lernen", sagt die vorher am Gericht in Bernau tätige Richterin. Als sehr angenehm empfindet sie die Zusammenarbeit mit den Kollegen am Amtsgericht Bad Freienwalde. 30 Mitarbeiter hat das Haus in der Victor-Blüthgen-Straße. Dazu gehören drei Gerichtsvollzieherinnen, fünf Richter, die Rechtspfleger, die Servicekräfte, die Wachtmeister und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle. "Das sind fast familiäre Strukturen", sagt die Amtsgerichtsdirektorin. Viele Mitarbeiter seien schon sehr lange dort beschäftigt. "Wir sind ein sehr gut funktionierendes Gericht und werden von der Bevölkerung gut angenommen", so Annett Schulze. Denn am Amtsgericht geht es nicht nur um Rechtsstreitigkeiten, sondern auch um Service. So zum Beispiel bei Nachlässen oder Grundbuchsachen.

Die Aufgaben der Direktorin sind ebenfalls klar verteilt: Rund 70 Prozent ihrer Arbeitszeit verwendet sie auf die Rechtssprechung, 30 Prozent für Verwaltungstätigkeiten. Gut 25 Schöffensachen und zirka 150 Straffälle haben sie im zurückliegenden Jahr beschäftigt.

Zu den am Amtsgericht verhandelten Fällen zählen Betrugsgeschichten, Eigentumsdelikte, Verkehrsstraftaten wie Trunkenheit oder Fahren ohne Führerschein aber auch Betäubungsmittelkriminalität, Gewalttaten, Grenzkriminalität oder auch Fälle mit rechtsradikalem Hintergrund. "Was die Grenzkriminalität angeht unterscheiden wir natürlich deutlich von anderen Gerichten", sagt Annett Schulze. Da seien die Landes- und die Bundespolizei im Amtsgerichtsbezirk Bad Freienwalde sehr aktiv. "Das ist eine sehr gute und enge Zusammenarbeit", so Annett Schulze.