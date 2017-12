Mit Medienkompetenz in die Zukunft

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Neuberesinchen präsentierten sich am Freitagnachmittag die Grundschule sowie die Lessingschule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen bei einem Tag der offenen Tür. Beide Schulen teilen sich ein Gebäude, das vor drei Jahren nach umfassender Sanierung neu eröffnet wurde. Whiteboards im Klassenzimmer sind fast in allen Räumen Standard und auch sonst sind die Schulen bestens auf das digitale Zeitalter vorbereitet.

Nachdem Ralf Unglaube in den Vorjahren sowohl die Förderschule als auch die Grundschule geleitet hat, konnte er im Februar entlastet werden. Für die Leitung der Grundschule wurde Sebastian Obeth gewonnen. Der kommt aus Berlin und hat schon in den ersten Monaten einige Ideen umgesetzt. Auch einen neue Namen für die Grundschule Neuberesinchen soll es bald geben. "Meko-Grundschule" soll sie zukünftig heißen. "Meko kommt von Medienkompetenz und das soll auch der Hauptschwerpunkt der Schule werden", erklärt Sebastian Obeth. Die Schulkonferenz habe bereits zugestimmt, nun stehe noch die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung an.

Schon jetzt ist die Einrichtung eine sogenannte Medienfit-Grundschule. Eine neue Internetseite ist bereits online. Außerdem gibt es drei Tablets, mit denen Schüler Lern-Videos erstellt haben. Mit kleinen Minicomputern sollen sie außerdem einfaches Programmieren lernen. Den Kindern mache das großen Spaß, hat der 33-jährige Schulleiter festgestellt.