Harmonie-Weihnachtskonzert

Brandenburg (BRAWO) Am 17. Dezember lädt der Musik- und Gesangverein "Harmonie 1894" zum Weihnachtskonzert ein. Ab 15 Uhr (Einlass: 14.30 Uhr) stimmen der Männerchor und das Orchester im St. Katharinen-Gemeindesaal (1. OG, Fahrstuhl vorhanden) festliche und fröhliche Lieder an. Darunter: "Leise rieselt der Schnee", "Fröhliche Weihnacht überall!", "Jingle Bells" in deutsch-englischer Variante sowie zum Ausklang ein Weihnachtslieder-Potpourri zum Mitsingen. Der Eintritt kostet Erwachsene 6 und Kinder 4 Euro. Karten sind vor Ort erhältlich.