Positive Abschlussbilanz

Elke Lang

Storkow (MOZ) Am Donnerstag konnten die Stadtverordneten von Storkow mit Zufriedenheit den Wirtschaftsbericht der Gemeinnützigen Pflege- und Betreuungsgesellschaft der Stadt Storkow von 2016 zur Kenntnis nehmen. Diese wurde am 4. Juni 2015 gegründet, um das Alten- und Pflegeheim der Stadt zu betreiben.

Die Pflegestärkungsgesetze I und II haben zu der positiven Tendenz geführt, dass sich der Pflegemarkt zunehmend auf ambulante beziehungsweise teilstationäre Angebote ausrichtet. Dem ist die Stadt Storkow gefolgt, indem im Ersatzneubau ihres Alten- und Pflegeheims, das von Ulla Mulalic geführt wird, drei Wohngemeinschaften geschaffen und in Verbindung damit einen ambulanten Pflegedienst gegründet hat. Zusammen mit dem Angebot von betreutem Wohnen, Kurzzeitpflegeplätzen und der stationären Versorgung ist es so gelungen, "eine Versorgungskette am Standort zu schaffen, die ein breites Angebotsspektrum für vielfältige Bedürfnissen von Menschen mit Pflegebedarf vorhält", heißt es in dem Bericht, der den Anteil der Stadt am Geschäftsjahr 2016 betrifft. Dieses war noch maßgeblich durch die Errichtung des Ersatzneubaus am bestehenden Gebäude geprägt. Die Auslastung der Betten lag mit 97,88 Prozent etwas höher als im Vorjahr, und auch die Erträge der Gesellschaft sind geringfügig gestiegen, wobei die Personalkosten durch Neueinstellung im Bereich der Betreuungskräfte und einer Neueinstellung in der Wäscherei höher waren. Die Abschlussbilanz weist einen Gewinn in Höhe von 62.000 Euro aus, was bedeutet, "dass das Alten- und Pflegeheim Karlslust bei einer hohen Versorgungsqualität wirtschaftlich erfolgreich bestehen kann", heißt es in dem Bericht. Das war durchaus nicht immer so. Vor der Gründung der Gemeinnützigen Pflege- und Betreuungsgesellschaft stellte die Einrichtung durch finanzielle Defizite eine große Belastung für den Haushalt der Stadt dar. Seit dem 4. Juni 2015 wird das Stammkapital der Gesellschaft zu einhundert Prozent von der Stadt gehalten. Zum Stichtag betrug es 25 600 Euro. Der Aufsichtsrat besteht aus der Vorsitzenden Sabine Tischendorf, deren Stellvertreterin Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig ist, sowie aus Brigitte Freund, Hannelore Postel, Ute Ulrich und Frank Neue als Arbeitnehmervertreter. Als Zweck der Gesellschaft wird unter Betonung der ausschließlichen und unmittelbaren Gemeinnützigkeit die Förderung der Altenhilfe definiert. Diese bezieht sich auf Unterkunft, Versorgung sowie Betreuung für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen, besonders für ältere Menschen mit Behinderungen. Sie besteht aus mobiler Verpflegung, ambulantem Pflegedienst, betreutes Wohnen und der stationären Einrichtung. Mittel der Gesellschaft dürfen nur dem Satzungszweck entsprechend verwendet werden, eine Weitergabe von Gewinnanteilen ist strikt ausgeschlossen. Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, fällt das übriggebliebene Vermögen an die Stadt zurück und darf nur für gemeinnützige Zwecke verwendet werden.