Fürstenwalde (MOZ) Die Advents- und Weihnachtszeit spricht die menschlichen Sinne besonders an: Funkelnde Lichter, würzige Gerüche und vertraute Klänge. Besonders aber verbindet man Weihnachten mit Leckereien, die es nur einmal im Jahr gibt. Die MOZ stellt in einer Serie vor, wie vielfältig Weihnachten schmeckt.

Es duftet nach Erdnussbutter, die Schokoautos auf Butterkeksen haben den Anschein, eher Spielzeug als etwas Essbares zu sein, und die glänzenden Herzen könnten auch aus dem Supermarkt kommen. In Wirklichkeit kommt alles, was auf den drei Blechen und dem Teller liegt, von Elke Lux. Bei der Überraschungsweihnachtsfeier für die Tanzgruppe des AWO-Mehrgenerationenhauses sind ihre selbstgemachten Pralinen beliebt. "Lecker" und "super", finden die Kinder und Jugendlichen sie.

Seit drei Jahren leitet Elke Lux zweimal pro Jahr einen Pralinen-Kurs im Mehrgenerationenhaus. "Schokolade ist eine Diva, wenn man sie schmilzt", hat sie in der Zeit gemerkt - sie muss langsam geschmolzen werden. Deshalb sei es am besten, zwei Drittel der Schokolade zu hacken und zu schmelzen und dann das letzte Drittel zu der geschmolzenen Masse dazuzugeben. 28 Grad Celsius sei dabei die richtige Temperatur - sie selbst misst diese mit einem Tee-Thermometer.

Der größte Feind der Schokolade sei Wasser "Ein Tropfen und alles ist hinüber", erklärt sie. Trotzdem spielt Wasser beim Pralinenmachen eine gewisse Rolle: Im Wasserbad wird die Schokolade erhitzt. "Ich halte nichts von Mikrowellen", sagt die 58-Jährige. Zu Weihnachten schenke sie wieder allen Menschen, die sie möge, ein Schächtelchen mit Pralinen. "Das sind individuelle Geschenke", sagt sie. Deshalb lohne sich der Aufwand. "Und der Beschenkte freut sich, dass man sich so viel Mühe gemacht und Liebe reingesteckt hat", weiß die Fürstenwalderin.

Gekaufte Pralinen aus dem Supermarkt schmecken ihr trotzdem noch. "Meine eigenen Pralinen muss ich so viel kosten. Wenn sie fertig sind, sind sie für mich auch schon Geschichte", sagt sie. Und neue Sorten zu kaufen inspiriere sie dann wiederum zu eigenen Kreationen. Selbst vor gefüllten Pralinen schreckt sie dabei nicht zurück. Die Formen streicht sie mit einem dünnen Film Kuvertüre aus, nach dem Erkalten füllt sie Ganache - eine Creme aus Schokolade und süßer Sahne - ein, klopft die Luftblasen heraus und streicht eine letzte Schicht Schokolade darauf. "Mit einem Messerrücken muss man die überschüssige Schokolade abstreifen", erklärt sie. Am besten sei es immer, sowohl die Kuvertüre als auch die Ganache einen Tag stehen zu lassen.

