Rekordhaushalt in Rekordzeit

Manja Wilde

Grünheide (MOZ) 2018 erreicht der Jahreshaushalt der Gemeinde Grünheide erstmals die 20-Millionen-Euro-Grenze. Die geplanten Erträge decken die Aufwendungen jedoch nicht. Auf 3,6 Millionen Euro beläuft sich das Defizit. Es wird aus der Rücklage gedeckt.

Lag der Schwerpunkt im laufenden Jahr auf der Instandsetzung von Gebäuden, überwiegen 2018 die Investitionen in Neues. Von 1,7 Millionen Euro in 2017 steigt die Summe für Investitionen auf gut 3 Millionen Euro.

Größtes Vorhaben ist das Hotel am Peetzsee. Für 250 000 Euro soll es einen Anbau erhalten, für weitere 200 000 Euro der Biergarten gestaltet werden. Zudem sind 550 000 Euro (siehe Kästen) für die Instandsetzung des Gebäudes vorgesehen. Ende 2016 hatte die Gemeinde das etwa 100 Jahre alte Haus mit 4500 Quadratmeter großem Grundstück erworben.

Am Donnerstagabend hat die Grünheider Gemeindevertretung die Haushaltssatzung für 2018 einstimmig und in Rekordzeit beschlossen. "Was Frau Lang und ihr Team leisten, ist toll", dankte Uwe Zander (Die Linke) Kämmerin Kerstin Lang. Auch durch die gute Zuarbeit mit den Fachausschüssen und Ortsbeiräten sei es erstmals gelungen, den Haushalt für das Folgejahr vor Ablauf des aktuellen Jahres zu beschließen. Nachfragen zum Inhalt des 260 Seiten umfassenden Zahlenwerks gab es nicht mehr - was womöglich daran lag, dass die Fraktion Bürgerbündnis fehlte, weil sie die Form der Einladung zur Sitzung bezüglich des Tagesordnungspunktes zum Kita-Neubau rügt.

Viele Fragen hatte die Kämmerin bereits im Vorfeld beantwortet. Es seien "ziemlich alle Wünsche aus den Ortsbeiräten berücksichtigt", teilte sie jüngst im Finanzausschuss mit. Hangelsbergs Ortsvorsteher Peter Komann hatte dort noch gefordert, dass der Neubau eines Naturspielplatzes Am Unsal Eingang findet - und auch dafür stehen nun 30 000 Euro im Etat. "Es ist ein anspruchsvoller Haushalt", sagte Komann am Donnerstag.

Ob alles geschafft wird, muss sich zeigen. Im laufenden Jahr konnte beispielsweise die neue Halle für den Bauhof in Grünheide nicht realisiert werden. Dafür liegt jetzt die Baugenehmigung vor, so dass die Arbeiten im Frühjahr beginnen können.

Das Defizit von 3,6 Millionen Euro im Etat 2018 rührt auch daher, dass erneut viel Geld in Instandhaltungsmaßnahmen fließt. Zudem resultieren aus hohen Steuereinnahmen in 2016 geringere Zuweisungen des Landes. Das Defizit wird aus den Rücklagen ausgeglichen. Ende 2017 werden sie bei rund 9 Millionen Euro liegen. Ab 2020, so die Planung, wird wieder ein positives Ergebnis erzielt.