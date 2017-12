Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Rund 100 Senioren sind am Freitagnachmittag im Mehrgenerationenhaus der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) am Fichtenauer Weg zu einer Weihnachtsfeier mit Regina Thoss als Stargast gekommen. Die beliebte Sängerin, die schon öfter bei der Gefas zu Gast war, brachte ihr Publikum im Handumdrehen in Stimmung. Bereits am Donnerstag hatte die Gefas am selben Ort eine sehr gut besuchte Feier für die Kunden der Tafel und Flüchtlinge veranstaltet.