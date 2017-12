"Contra Eierfabrik" bittet Kreistag um Unterstützung

Burkhard Keeve

Oranienburg (bu) Im Januar beginnt die Öffentlichkeitsbeteiligung zur geplanten Legehennenbatterie des Investors Josef Vortallen für 84000Tiere in Zehlendorf. Darauf machte Horst Jäkel vom Verein "Contra Eierfabrik" am Mittwoch die Kreistagsabgeordneten aufmerksam. Jäkel forderte den Kreistag öffentlich auf, ihn und die Gegner der Massentierhaltung vor ihrer Haustür, "in Richtung Landesregierung" zu helfen. "Werden Sie uns bei den Einwendungen an das Landesumweltamt helfen? Die Betroffenen haben nur acht Wochen Zeit, ihre Bedenken und Sorgen vorzutragen", so Jäkel. Der Besitzer des Goldnebelhofs in Zehlendorf erhofft sich ähnliche Unterstützung, wie sie die Stadt Oranienburg geliefert hat. Die Stadtverordneten lehnen grundsätzlich eine Massentierhaltung im Stadtgebiet ab.

Oberhavels Landrat Ludger Weskamp (SPD) sah sich in einer "ungünstigen" Lage. Als "Untere Landesbehörde" sehe er sich verpflichtet, gegenüber dem Land "Neutralität zu wahren". SPD/LGU-Fraktionschef Andras Noack sagte zu Horst Jäkel, dass seine Fraktion prüfen wolle, "ob wir sie moralisch unterstützen".Die CDU-Fraktion bezog dazu keine Stellung.

Darüber hinaus äußerten sich nur wenige Abgeordnete. Helmut Jilg von der Unabhängigen Bürgerfraktion (UB) rief alle Betroffenen der Hühnerfabrik auf, sich am Öffentlichkeitsverfahren ab Januar zu beteiligen. Siegfried Mattner von den Linken wandte sich mit Blick auf den "wichtigen Tourismus für den ländlichen Raum" gegen die Massentierhaltung.

Seit im Mai 2016 die Pläne bekannt wurden, zwei Legehennenanlagen in Zehlendorf und Wensickendorf für je 42000 Hühner zu errichten, hat zunächst die Bürgerinitiative "Contra Eierfabrik" Oranienburg, dann der gleichnamige Verein dagegen Stellung bezogen.