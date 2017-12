Dom verschärft Kontrollen - längere Wartezeiten zu Weihnachten

Berlin (dpa) Besucher des Berliner Doms müssen sich über die kommenden Feiertage auf längere Wartezeiten am Eingang einstellen.

Aufgrund der Sicherheitslage herrschten bereits seit dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz vor einem Jahr verschärfte Kontrollen, teilte der Dom am Freitag mit. In Abstimmung mit der Berliner Polizei werde die Sicherheit nun zusätzlich rund um den Dom verstärkt. Große Taschen, Reiserucksäcke und Koffer seien an Heiligabend und Weihnachten im Dom nicht erlaubt. Als Konsequenz des Anschlages sei bereits Ende 2016 die hauseigene Sicherheitsdienst aufgestockt worden, hieß es.