Pro Velten boykottiert Ausschüsse

Roland Becker

Velten (HGA) Die Ausschüsse des Veltener Stadtparlaments und die Aufsichtsräte der städtischen Tochterunternehmen werden auf längere Zeit hin nur in Mini-Stärke agieren können. Pro Velten sowie die abgespalteten Fraktionen Aktiv für Velten (AfV)und Lebenswerte Ofenstadt (LOS) boykottieren vorerst die Arbeit all dieser Gremien.

Weil auf Initiative von Pro Velten die Kommunalaufsicht die Beschlüsse der vorherigen Stadtverordnetenversammlung - die Einladung war zu spät veröffentlicht worden - kassiert hatte, mussten diese am Donnerstag nochmals aufgerufen werden. Wieder wurden - ursprünglich hervorgerufen durch die Spaltung von Pro Velten - die Ausschüsse und Aufsichtsräte neu besetzt. Doch diesmal wollten Pro Velten und die beiden neuen Fraktionen gar nicht mehr mitspielen. "Wir nehmen an dem rechtswidrigen Vergabeverfahren nicht teil", kündigte PV-Fraktionschef Marcel Siegert an. Damit zielte er auf die Zählgemeinschaft, die die Fraktionen SPD/Freie Wähler, CDU und Linke gebildet haben. Bei der Sitzverteilung nach dem de Hondt'schen Verfahren kann diese Zählgemeinschaft unter Umständen einen Sitz mehr bekommen, als wenn bei der Vergabe jede Fraktion für sich antritt. "Die Zählgemeinschaft ist verfassungswidrig", urteilte Siegert. Dem hielt Parlamentschef Hans-Jörg Pötsch (CDU) entgegen: "Wir haben uns auch beraten lassen. Sie ist rechtlich zulässig." Siegert kündigte an, eine weitere rechtliche Bewertung vornehmen zu lassen. Da die Kommunalaufsicht besagte Zählgemeinschaft für rechtlich zulässig hält, bleibt Pro Velten nur noch, den Rechtsweg zu beschreiten. Sollte die Fraktion vor Gericht ziehen, dürfte es lange dauern, ehe eine Entscheidung vorliegt. Bis dahin werden in den Fachausschüssen (Stadtentwicklung, Soziales, Sicherheit, Finanzen) und im Hauptausschuss viele Stühle leer bleiben. Dort sind vorerst nur SPD/FWO, CDU und Linke vertreten. Auch die Fraktion Die Unabhängigen Ofenstädter (DUO) beteiligte sich nicht an der Sitzvergabe, ohne sich allerdings der Argumentation von Pro Velten anzuschließen. Ganz im Gegenteil. DUO-Fraktionschefin Petra Künzel - mit ihrer Fraktionskollegin Marianne Michaelis vor Jahresfrist aus der Fraktion Pro Velten ausgeschieden - kritisierte, dass es durch die Aufspaltung von Pro Velten überhaupt erst zu dieser Situation gekommen sei. Sie fragte, ob die Bildung der aus Pro Velten hervorgegangenen neuen Fraktionen nicht nur ein Schachzug sei. Inhaltliche Differenzen ließen sich nicht erkennen. "Geht es nur um den schnöden Mammon?", fragte sie mit Hinweis darauf, dass es nun drei Stadtverordnete des Vereins Pro Velten gibt, die die erhöhte Aufwandsentschädigung für Fraktionsvorsitzende kassieren. "So weit geht wohl die Transparenz von Pro Velten nicht, dass das offengelegt wird", vermutete sie. Zugleich erinnerte sie daran, dass einer der ersten Anträge von Pro Velten nach der Wahl 2014 darin bestand, die Aufwandsentschädigungen zu reduzieren, und fragte: "Wer steckt sich das Geld in die Tasche?". Siegert konterte auf Künzels Überlegungen lediglich mit der Feststellung: "Das zeigt, dass es innerliche Reibungspunkte gab."