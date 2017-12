Storkow hofft auf mehr Fördermittel

LR Beeskow

Storkow (MOZ) Zur Zeit wird der Haushalt 2018 für Storkow vorbereitet. Abgestimmt werden soll in der Stadtverordnetenversammlung am 22. März. Wie Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig mitteilt, stehen Bundesmittel über das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) zum Ausbau kommunaler Infrastruktur für finanzschwache Gemeinden in Aussicht. Diese sollen für das Feuerwehrgerätehaus Philadelphia verwendet werden. "Wir gehen davon aus, dass noch mehr Mittel kommen", so die Bürgermeisterin.

Der Bau des neuen Feuerwehrgerätehaus von Philadelphia geht gemeinsam mit einem Gemeindezentrum seiner Vollendung entgegen. "Im Gemeindezentrum ist bereits der Estrich eingebracht, die Heizung läuft und und die Trockenbauarbeiten haben begonnen", berichtete die Bürgermeisterin.