Drei Wassersparer in Großformat

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Jeden Tag ein Türchen öffnen, das ist Alltag im Advent. Die Märkische Oderzeitung schaut in diesen Tagen hinter Türen, die für neugierige Blicke sonst verschlossen bleiben. Heute: Die Zwillingsschachtschleuse in Eisenhüttenstadt.

Sie war, als sie 1929 in Betrieb ging, nicht nur die größte Schleuse in ganz Europa, sondern verfügte als Prototyp auch über eine innovative und besondere Betriebsart: Denn die beiden mächtigen Schleusenkammern sind unterirdisch verbunden. Das Wasser aus der gefüllten Schleusenkammer kann in die leere geleitet werden. "Das spart pro Schleusung 50 Prozent Wasser", sagt Schleusenmeister Thomas Steller. "Das sind rund 11000 Kubikmeter Wasser." Die Rede ist von der Zwillingsschachtschleuse in Eisenhüttenstadt. Je nach Wasserstand der Oder wird eine Höhe von 9 bis 14 Metern zwischen dem östlichen Ende des Oder-Spree-Kanals und dem Grenzfluss überwunden.

Wer gleichsam das Herzstück der Zwillingsschachtschleuse sehen will, muss mit Thomas Steller erst einmal über Stahltreppen in die Tiefe steigen. Einige Meter unter der Erdoberfläche, umgeben von dicken Betonwänden eröffnet sich ein große Halle, wo auf dem Boden blaue Stahlkörper liegen, die Verbindungsschieber. Es sind drei, erklärt Steller und verweist darauf, dass in der ursprünglichen Planung sogar noch ein vierter Verbindungskanal vorgesehen war, der aber nicht realisiert wurde. Werden die Schieber geöffnet, rauscht das Wasser von einer Kammer in die andere. "Da sollte man nicht hier unten sein, das ist sehr laut. Mit Ohrenzuhalten ist es da nicht getan", weiß der Schleusenmeister. Vor einigen Jahren wurden die tonnenschweren Teile ausgewechselt. Die Schieber, die anfangs eingebaut wurden, stehen noch heute auf dem Schleusengelände als Museumsstücke.

Überhaupt hat die Schleuse im Laufe ihrer fast 90-jährigen Geschichte einige Veränderungen erfahren. Thomas Steller zeigt Besuchergruppen gerne den modernen Steuerstand, wo der Schleusenvorgang heute mit Hilfe von Computern geregelt wird. Technisch Interessierte können sich in einem kleinen Museum im Schleusengebäude aber auch den historischen Steuerstand angucken. Vor 90 Jahren hat man auch noch nicht an einen extra Raum gedacht, wo eine Vielzahl von Server-Schränken für die Computertechnik stehen.

Neben den üblichen Wartungen und Reparaturen zeigt sich die Anlage robust. 130000 Kubikmeter Gussbeton wurden in den 1920er-Jahren verbaut, Beton, der auch heute noch keine Ermüdungserscheinungen zeigt. Als vor einigen Jahren eine Probe entnommen werden sollte, ging der Bohrkopf kaputt, erzählt Thomas Steller lachend.

Aber nicht nur Technikbegeisterte kommen in den unterirdischen Räumen, Gängen und Rinnen auf ihre Kosten. "Wir haben hier auch eine Tropfsteinhöhle", sagt der Schleusenmeister. Tatsächlich hängen an einigen Stellen Stalaktiten - Tropfsteine - von der Decke, noch relativ klein, die sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte ausgebildet haben. Da sie nicht weiter schädlich sind, mussten sie nicht entfernt werden. Thomas Steller weiß: Wenn in den unterirdischen Gängen und Räumen mal keine Pumpe in Betrieb ist, oder nicht das Rauschen des Wassers durch die Verbindungsschieber alles übertönt, dann hört man das gleichmäßige Tropfen in den Gängen.

Mit seinen 130 Meter langen und zwölf Meter breiten Schleusenkammern erfüllt die Anlage die Anforderungen, die an die heutige Binnenschifffahrt gestellt werden. Schubverbände müssen nicht, wie es noch bei Fürstenwalde üblich ist, entkoppelt werden. Nicht zuletzt wegen dieses Nadelöhrs bei Fürstenwalde ist das Transportaufkommen nicht mehr mit dem zu vergleichen, das noch vor dem Krieg geschleust wurde.

Gruppen können sich, nach vorheriger Anmeldung, das technische Denkmal in Eisenhüttenstadt anschauen. Wer viel Zeit mitbringt, mit dem steigt Thomas Steller oder einer seiner Kollegen auch gerne in die Herzkammer der Anlage hinunter.