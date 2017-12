Schulkinowochen im Land Brandenburg

Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) In den brandenburgischen Schulkinowochen kann Unterricht in den Filmsaal verlagert werden. Jeder Schüler zahlt nur 3,50 Euro pro Film. Das angebotene Programm ist vielfältig, insgesamt zwölf Filme. Die Neuauflage im Rathenower Haveltorkino erfolgt mit Vorführungen am 18., 19. und 23. Januar. Anmeldeschluss ist am 11. Januar.

Laut Organisator Jürgen Bretschneider registrierte er im Januar 2017 insgesamt 957 Schüler, die in Rathenow ins Schulkino gingen. Landesweit sei das der drittbeste Wert gewesen. Bislang lägen bereits Anmeldungen für rund 400 Schüler vor, allerdings aus nur vier Schulen - alles Rathenower Bildungseinrichtungen. Bretschneider hält das für ausbaufähig. Zumal das Programm alle Altersgruppen bei Schülern ansprechen dürfte. Denn es reicht vom Animationsfilm für die Jüngsten ("Die Häschenschule") über Kinderfilmklassiker ("Das Sams") bis hin zu Literaturadaptionen ("Maikäfer, flieg!" und "The Circle") und brisanten Dokumentarfilmen ("Pre Crime" und "Work Hard - Play Hard"). Der Organisator (www.filmernst.de) berichtet auch von der auf Kinder- und Jugendfilmfestivals vielfach ausgezeichneten deutsch-italienischen Produktion "Amelie rennt", die im September dieses Jahres in die Kinos kam. Es handelt sich um die Geschichte einer 13-Jährigen, empfohlen für die Klassenstufen sechs bis zehn, die zeitlebens unter Asthma leidet. Amelie motze und fluche gerne, um sich zu vergewissern, dass sie überhaupt noch lebt. Vom Reha-Kur-Aufenthalt in einer Spezialklinik in Südtirol halte sie nichts, viel dagegen vom mythischen Feuer auf einem der Alpengipfel. Wird sie den Aufstieg schaffen? Ein Mut machendes, zu Herzen gehendes Abenteuer, meint Jürgen Bretschneider. Das Filmernst-Kinobüro, das Anmeldungen entgegen nimmt, ist unter 03378/209161 oder -162 sowie per E-Mail an anmeldung@filmernst.de zu erreichen. Die Veranstaltungen sind übrigens umrahmt von Moderationen und Filmgesprächen. Für zwei Begleitpersonen pro Klasse ist der Schulkinobesuch kostenfrei.