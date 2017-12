Einzelhändler stellen sich dem Online-Handel

Burkhard Keeve

Oranienburg (OGA) Verdirbt das Internet dem Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft, weil immer mehr Oberhaveler ihre Geschenke lieber über den Computer bestellen, als sich im Geschäft vor Ort umzuschauen? Die Antwort ist ein klares Jein.

Riccardo Koch, Geschäftsführer in Oranienburger Spielzeugladen "Nani's Kinderparadies" kennt dieses typische und für ihn ärgerliche Käuferverhalten. "Natürlich passiert es, dass sich jemand zehn bis 15 Minuten zu einem Schulranzen beraten lässt und dann wieder geht, ohne ihn zu kaufen." Da liege die Vermutung nahe, dass der Ranzen vielleicht im Internet bestellt werde. "Beweisen kann ich das natürlich nicht", sagt Koch, aber er kann den "Fluch zum Segen" umwandeln, wie er selbst sagt. Seit November 2016 gibt es auch ein Online-Angebot von Nani's Kinderparadies. Jetzt gehen im Monat bis zu 400 Bestellungen von Oranienburg aus in die Welt. Manchen Kunden sei es dabei egal, dass das Bestellte durch den Versand teurer werde. Es sei ihnen viel wert, das Haus nicht verlassen zu müssen. "Wir haben Fälle, da wird ein 4,95-Euro-Artikel bestellt und der Versand kostet 4,90Euro", so Koch. Allgemein kämen die Menschen jedoch lieber in den Laden, um sich umzuschauen, als im Internet zu stöbern.

Gleiches beschreibt auch Werner Mundt von "Radio Mundt", der Unterhaltungselektronik anbietet. "Viele Kunden kommen zu uns, weil sie Service wollen", sagt Werner Mundt. Aber die andere Seite gebe es auch. Kunden, die sich einen neues TV-Gerät genau erläutern lassen und dann im Internet bestellen. "Aber die sehe ich sowieso wieder, weil sie dann Probleme haben, den Fernsehen zu installieren und einzustellen", sagt Mundt und schmunzelt. "Dr.Google kann eben doch nicht alles erklären."

Beate Penno von "Photo Porst" in Oranienburg hat ihr Angebot umgestellt. Vor Jahren habe sie schon die Spiegel-Reflex-Kameras aus dem Sortiment genommen. Mit den Billig-Angeboten aus dem Internet habe sie nicht konkurrieren können. Dass "Photo Porst" immer noch existiert, liegt am Nischen-Geschäft. Es gibt beispielsweise viele unterschiedliche Bilderrahmen und einen Schnell-Service bei Bewerbungsfotos. Doch auch Beate Penno überlegt, ob sie mit der Zeit geht und künftig ihre Waren übers Internet anbietet.