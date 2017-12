Stadt ist ab Januar schuldenfrei

Volkmar Ernst

Liebenwalde (OGA) Mit der Ablösung des letzten noch vorhandenen Kredites zum Jahresende ist Liebenwalde ab 1. Januar schuldenfrei. Der Kredit in Höhe von rund einer Millionen Euro lastete noch auf kommunalen Wohngebäuden, konnte aber noch im Nachtrag für den Haushalt 2017 abgelöst werden.

Ebenso bestätigt wurden im Nachtragshaushalt die für den Ausbau der Straße "Häuser am See" zusätzlichen 190 000 Euro sowie die 40 000 Euro, die für die Umgestaltung des Eingangsbereichs der Kita inklusive der Überdachung des Kellereingangs notwendig waren. Um die Fördermittel für den Bau des Spielplatzes im Stadtpark abfordern zu können, musste zudem der dafür notwendige Eigenanteil im laufenden Haushalt eingestellt werden, was die nachträgliche Zustimmung der Mehrheit der Stadtverordneten fand.

Im kommenden Jahr sind folgenden Investitionen geplant. 490 000 Euro wurden im Haushaltsansatz "Brandschutz" für die Anschaffung zweier neuer Fahrzeuge für die Feuerwehr eingestellt. Dabei handelt es sich um den Kauf eines Einsatzleitwagens (ELW) und eines MTW (Mannschaftstransportwagens). Weite 60 000 Euro sind für den Bau von Löschbrunnen vorgesehen.

Für den Umbau des Spielplatzes an der Kita in Neuholland wurden 80 000 Euro eingeplant, um auch hier die in Aussicht gestellten Fördermittel abrufen zu können.

250 000 Euro stehen für die Sanierung der Dimitroffstraße im Ortsteil Neuholland bereit. Deren Zustand wird seit Jahren sowohl von den Anliegern als auch von den Beiratsmitgliedern bemängelt und eine Sanierung gefordert. Die kann damit nun im kommenden Jahr in Angriff genommen werden. Das gilt ebenso für den Friedhofsweg in Freienhagen, für dessen Sanierung 86 000 Euro bereitgestellt werden. Der bislang geplante Ausbau des Malzer Weges ist in den neuen Planungen allerdings nicht mehr enthalten. Auf die Sanierung werde verzichtet, hieß es in der Erklärung, nachdem sich die Mehrheit der Anlieger dagegen ausgesprochen habe. Weder seien der Zustand der Gehwege noch die Beleuchtung beanstandet worden. Außerdem würden die Anlieger die vorhandenen Bodenwellen in der Fahrbahn nicht als Kritikpunkt ansehen, sonderen viel eher als eine natürliche Verkehrsberuhigung.

Hoffen können die Freienhagener dafür auf den Bau des Bolzplatzes, der mit 25 000 Euro in den Planungen enthalten ist. Weitere Gelder stehen für den Straßenbau unter anderem für den Neubau der Seestraße (10 000 Euro)und der Straße "Am Kietz" (30 000 Euro) im Ortsteil Liebenwalde sowie der Siedlung Freienhagen (20 000 Euro) bereit. Allerdings handelt es sich dabei vorerst um die notwendigen Planungskosten, die aufgebracht werden müssen. Die Bauarbeiter selbst werden erst im Folgejahr anpacken, im Falle der Großsiedlung vielleicht auch erst 2020.

Nachdem inzwischen die meisten Probleme im Zusammenhang mit der Sanierung des kommunalen Wohngebäudes Bahnhofstraße 14 geklärt werden konnten und alle Genehmigungen für den Umbau vorliegen, soll der nun endlich auch beginnen. 150 000 Euro stehen dafür im Haushalt bereit.