ICE-Züge fahren wegen Schnee langsamer

dpa-infocom

Berlin (dpa) Die ICE-Züge der Deutschen Bahn fahren wegen des erwarteten Schneewetters seit heute Vormittag etwas langsamer als sonst. Die Drosslung der Geschwindigkeit gelte für das gesamte Wochenende, sagte eine Sprecherin.

Die Bahn hatte die maximale Geschwindigkeit vorsorglich auf 200 Kilometer pro Stunde reduziert. Reisende müssten auf wichtigen Strecken mit einer längeren Fahrzeit von 10 bis 20 Minuten rechnen.

Der Konzern hatte angekündigt, die Anweisung an die Lokführer wieder aufzuheben, wenn sich die Wetterlage entspannen sollte. Am vergangenen Sonntag wurden laut der Bahn 19 Züge durch Schnee und Eis stark beschädigt. ICE-Züge können in der Spitze 230 bis 300 Kilometer pro Stunde fahren.

Auf der Neubaustrecke der Bahn zwischen Berlin und München sei es am Samstagvormittag zu keinen Zugausfällen oder größeren Verspätungen gekommen, sagte die Sprecherin. In der letzten Woche hatte es auf der Strecke immer wieder Probleme gegeben.