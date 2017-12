Zwischen Tradition und Moderne

Silvia Passow

Falkensee (MOZ) Das Zelt steht bereits, drinnen die Manege, rundherum sind die Stühle aufgereiht. Zirkus Renz ist da, bereits zum achten Mal hat die traditionsreiche Zirkusfamilie ihr Zelt in Falkensee aufgestellt.

Tamara Renz liebt die Manege von Kindesbeinen an, doch Bildung hat Priorität. So hält es die fünffache Mutter auch bei ihren Kindern. Diese müssen etwa alle ein bis zwei Wochen die Schule wechseln. Eben immer dann, wenn auch der Zirkus den Standort wechselt. "Kein Problem", erklärt dazu Mercedes Renz (15). Ihr jüngerer Bruder Jimmy nickt und bestätigt, dass neue Freunde kennenlernen nun wirklich nicht schwierig sei. So manches Vorurteil gibt es aber durchaus, weiß Tamara Renz zu berichten. Gern lädt sie dann gleich die ganze Schulklasse ihrer Kinder ein. Sie sollen sehen, wie es im Zirkus wirklich zugeht.

Und die staunen dann, es gibt sogar eine Badewanne im Wohnwagen. Eine moderne Küche, gemütliches Wohnzimmer, sogar mit einem Ofen. Und dass die Kinder ihre eigenen Wohnwagen haben, gilt schnell als cool. Moderne Medien erhalten herzliche Kontakte und so haben die Kinder Freundschaften quer durch die Republik. Mercedes findet das nach eigenen Bekunden wunderbar. Ihr Berufswunsch? Artistin, na klar.

Tatsächlich steht sie schon jetzt in der Manege, reitet Dressur, ziert federleicht das Ringtrapez und meistert einen Drahtseilakt. Letzteres gehört zu ihren neuen Projekten. Mercedes selbst sucht sie sich aus, schaut sich um, probiert, verfeinert die Artistik. Neben den von ihr erdachten und vorgestellten Kunststücken gibt es in diesem Jahr noch einige neue Überraschungen im Zirkus Renz. Mehr wird dazu allerdings noch nicht verraten, Vorfreude soll schließlich geweckt werden.

Neben den artistischen Darbietungen gibt es auch Vorführungen mit Tieren. Die beiden neugierigen Kamele sind neu im Programm. Daneben wollen noch die drei Lamas das Publikum verzücken. "Die haben nur nicht immer so die rechte Lust zum auftreten", lacht Tamara Renz. "Aber dann ist das eben so. Wir zwingen die Tiere nicht. Wenn die nicht wollen, lassen wir es", fügt sie hinzu. Die Zuschauer danken es ihr regelmäßig, setzt sie nach. Außerdem gibt es noch ein Pony mit dem Mercedes seit elf Jahren zusammenarbeitet. Und vier Pferde, eines davon begleitet die Familie Renz bereits seit dreißig Jahren.

Dass die Haltung von Zirkustieren ein sehr umstrittenes Thema ist, weiß Renz aus eigener Erfahrung. "Unseren Tieren geht es gut", betont sie. "Jeder, der möchte, kann kommen und sich davon überzeugen", lädt sie Kritiker ein. "Manche der Tiere wurden hier geboren. Andere sind schon sehr lange bei uns", fährt sie fort. "Da entstehen Bindungen," fügt sie hinzu. Renz erzählt: bis vor etwa zehn Jahren hätten sie auch noch Elefanten gehabt. Eines Tages haben dann Fremde die Elefanten mit Brot gefüttert, das sie vorher mit einer Flüssigkeit beträufelten. Renz musste panisch den Tierarzt rufen. Aber: Tierärzte, die sich auch mit Wildtieren auskennen, sind wahrlich nicht an jeder Ecke vertreten. Der herbeieilende Doktor konnte nichts entdecken, den Elefanten ging es gut, sie kamen nicht zu Schaden. Dennoch saß der Schreck seinerzeit tief. Renz Schwiegervater lief in den folgenden Nächten immer wieder zu den Elefanten, wollte sehen, ob es ihnen gut gehe. Schließlich hatte er solche Sorge, dass er sie zu einem Bekannten in einen Tierpark gab. Da befinden sich die ehemaligen Zirkuselefanten noch heute. Renz weiß, es gibt sie, die schwarzen Schafe unter den Tierhaltern im Zirkus. Sie möchte sich ausdrücklich von diesen distanzieren, will hier nicht in ein und den selben Topf geworfen werden. Das ist ihr wichtig, denn der Zirkus, so sagt sie, ist vom Aussterben bedroht. Die Besucherzahlen sinken. Es sind Familien mit Kindern oder ältere Menschen, die den Zirkus besuchen. Die Gruppe der Jugendlichen fehlt meist ganz. "Und wenn sie kommen, dann starren sie erst einmal nur auf ihr Handy", erzählt Mercedes. "Aber wenn sie dann doch mal aufsehen, dann legen sie es rasch weg", setzt sie nach und lacht. Hinzu kommt: Immer weniger Gemeinden wollen einem Zirkus ihren Festplatz zur Verfügung stellen. Oft sind lange Gespräche und persönliche Vorstellung nötig. Renz freut sich umso mehr, in Falkensee einen Standort gefunden zu haben. Zum achten mal inzwischen. Einige ihrer Gäste kommen jedes Jahr. Sie schätzt diese Stammgäste. Aber natürlich auch alle anderen. Das wird klar, wenn sie im Zelt einer älteren Besucherin noch eine Decke bringt oder Müttern von Babys ihren eigenen Wohnwagen als Wickelraum zur Verfügung stellt. Es ist wie in einer Familie.

Wenn am 20. Dezember der Zirkus wieder sein Zelt öffnet, ist die komplette Familie Renz dabei. Der Schwiegervater sorgt für die Tiere und bereitet sie auf den Auftritt vor. Renz Schwiegermutter sitzt an der Kasse und verkauft später die Zuckerwatte. Sie selbst moderiert, ihr Mann und ihre Kinder unterhalten die Gäste als lustige Clowns oder mit atemberaubenden Kunststücken. Am Ende werden die Zuschauer wieder staunen, was die kleine Familie ihnen alles geboten hat. Wer es vor Weihnachten nicht mehr schafft, den Zirkus zu besuchen, hat noch bis zum 2. Januar Zeit. So lange wird Zirkus Renz in Falkensee bleiben.