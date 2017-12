Streit um Denkmale im Ortskern

Kerstin Unger

Landin (MOZ) Anfang November brannte das Haus der sechsköpfigen Familie Benz-Weiss in Landin ab. Inzwischen haben die Aufräumarbeiten begonnen. Die Versicherung bezahlt für ein neues Haus. Doch nun steht die Familie vor dem nächsten Problem. Dienstag stürzte eine denkmalgeschützte Scheune ein.

Yvonne Weiss steht wie eine Trümmerfrau nach dem Krieg bei null Grad Celsius auf dem Hof und klopft das Schwarze von den Mauersteinen, ehe sie in den Bauschuttcontainer kommen. Das ist bei der Entsorgung billiger. Nach dem Beräumen der Brandruine könnte der Abriss und der Neubau beginnen. Freunde und Bekannte helfen so oft es geht. Auch am ziemlich stürmischen Dienstag war sie mit ihrem Mann Marcel auf dem Grundstück, als es nebenan laut knackte. Es stellte sich heraus, dass bei der Scheune auf dem Grundstück, das Marcel Benz-Weiss dazugekauft hat, das Dach eingesackt war und Wände nach außen gedrückt wurden.

Am nächsten Morgen war die Scheune eingestürzt, der gesamte Giebel weggerissen. Und das mitten im Dorf an der Ortsdurchfahrt. Die ist seitdem wegen weiterer Einsturzgefahr gesperrt. Autofahrer nutzten eine schmale Umfahrung hinter der Kirche.

Marcel Benz-Weiss hatte das Nachbargrundstück vor etwa einem halben Jahr gekauft, weil seins sehr klein war und er mehr Platz für seine vier Kinder haben wollte. Die darauf stehende Scheune und das Wohnhaus stehen unter Denkmalschutz. "Das Grundstück steht seit über 30 Jahren leer. Seit 20 Jahren ist es baufällig", sagt er. "Keinen hat das interessiert." Das Haus ist seiner Meinung nach nicht mehr zu sanieren. Mitarbeiter des Bauamtes seien da gewesen und hätten das bestätigt. Deshalb wurde beantragt, die Gebäude aus dem Denkmalschutz herauszunehmen. Doch während die Gemeinde das unterstützt, damit die Familie so schnell wie möglich wieder ein eigenes Dach über den Kopf hat und die Kinder ihren normalen Alltag wiederbekommen, möchte das die LandinInitiative, eine Gruppe von Dorfgestaltern, verhindern. "Die zwei alten Denkmäler gegenüber der Kirche sind ortsprägend. Wenn sie verschwinden, ist das nicht gut für den Dorfkern", sagt Bertram Dudschuss. "Es gibt keinen Grund, sie abzureißen. Herr Benz-Weiss hat Baurecht auf dem Gelände, wo sein Haus abgebrannt ist. Deshalb müssen die beiden anderen Gebäude gesichert werden."

Für die Scheune hat sich das zum Teil schon erledigt. Mit Hilfe des örtlichen Agrarbetriebes, der Technik zur Verfügung stellte, und Mitgliedern der Landiner Garde wurden die Wände so weit abgetragen, dass sie nicht mehr umfallen können. Die Straßensperrung wäre somit nicht mehr nötig. Die Kosten dafür muss die abgebrannte Familie jeden Tag bezahlen, denn die Gebäude auf dem Nachbargelände sind nicht versichert. Wenn Bauarbeiten auf der Stelle des abgebrannten Hauses beginnen, würde das Haus daneben wohl auch weiteren Schaden nehmen, meint Marcel Benz-Weiss. Und den Wiederaufbau der denkmalgeschützten Gebäude könnte sich seine Familie ohnehin nicht leisten.

Das verstehen die Abrissgegner. Deshalb sehen sie die Schuld an dem Dilemma auch eher beim Verkäufer des Grundstückes, der das gewusst hätte. Es habe einen anderen Interessenten gegeben. Kurz vor dem Notartermin sei der Besitzer aber vom Kaufvertrag zurückgetreten, statt der Familie Benz-Weiss einen Teil der dazugehörigen Ländereien zu verkaufen.

Der Dorfverein Landin will alles tun, um der Familie Benz-Weiss helfen. "Landin hat gerade den Zukunftswettbewerb des Landkreises auch wegen Engagements für die Dorfgestaltung und den Erhalt der Denkmäler gewonnen", sagt Bertram Dudschuss. "Wir würden die Familie Benz-Weiss mit Ingenieurs- und Planungsleistungen sowie mit unserer Hände Arbeit unterstützen. Man sollte darüber noch einmal reden", schlägt er vor. Gelegenheit dazu besteht schon am dritten Adventsonntag. Da findet im Vereinsraum auf dem Gutshof um 15 Uhr ein Adventscafé statt, zu dem der Dorfverein die Familie herzlich einlädt.

Die Familie Benz-Weiss ist auch weiterhin auf Spenden angewiesen. Wer helfen will, kann Spenden auf folgendes Konto überweisen: IBAN DE39 1705 2302 0140 0891 44, Stadtsparkasse Schwedt.