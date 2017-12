Termine für 26. Serie um Cup Oder-Spree

HBERNARD

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die 26. Oder-Spree-Cup-Serie im Laufen wird im selben Format in das nächste Jahr gehen. Die zehn Wettbewerbe sind geblieben, die Serie wird jeweils in Eisenhüttenstadt eröffnet und abgeschlossen. Der Auftakt erfolgt mit dem 39. Lauf der Metallurgen am 3. März, beendet wird die Veranstaltung mit dem nunmehr 14. Cross, beides wird auf der Insel ausgetragen.

Vor der neuen Serie kommt noch die Auszeichnung für die 25. Auflage. Diese wird laut dem Oder-Spree-Cup-Statistiker Klaus-Stefan Krüger wie im vergangenen Jahr am 27. Januar am Abend in der Eisenhüttenstädter Inselgaststätte durchgeführt. Dann sollten wie gewohnt auch wieder die Hefte mit den Ausschreibungen der zehn Cup-Läufe sowie mit Terminen zu anderen Laufveranstaltungen der Region vorliegen. Dann könnte auch eine neue Organisationsstruktur für diese Serie verkündet werden. Weit fortgeschritten ist die Planung für einen Verein, unter dessen Schirmherrschaft dann diese Serie ausgetragen werden würde und auch die Finanzen laufen. Laut Krüger ist das aber nicht 100-prozentig sicher, der angestrebte Verein noch nicht gegründet. Ebenfalls nicht 100-prozentig sicher seien laut Krüger auch die aufgeführten Termine, da zur Abstimmung am vergangenen Sonnabend beim Hauptsponsor Holzinger Sport in Frankfurt nicht alle Vertreter erschienen waren. So fehlten die Organisatoren aus Lübben und auch der Eisenhüttenstädter Dieter Sasse, der am Sonnabend mit seinen Radsport-Schützlingen beim zeitgleich ausgetragenen Cross um die Michaelis-Schanze weilte. Allerdings gelten die Eisenhüttenstädter Termine als relativ sicher, nur bei der vergangenen Serie war der Cross noch um eine Woche verschoben worden, da die Inselhalle nicht zur Verfügung gestanden hatte.

Die Cup-Läufe 2018

3. März, 10 Uhr: 39. Lauf der Metallurgen in Eisenhüttenstadt (*15km/10/5/5) - 24. März, 11 Uhr: 4. Störitzsee-Lauf in Grünheide (10/10/5/4) - 14. April, 10 Uhr: 38. Fontanelauf in Rauen (30/15/5/5) - 27. Mai, 10 Uhr: 37. Oderpokallauf in Frankfurt (10/10/5/5) - 10. Juni, 9 Uhr: 14. Scharmützelseelauf in Bad Saarow (27/10/5/5) - 29. August, 10 Uhr: 38. Lauf um den Müllroser See und 15. Frauenlauf (10/10/5/5) - 16. September, 10 Uhr: 38. Spreewaldlauf in Lübben (15/15/7,5/2,5) - 7. Oktober, 10 Uhr: 31. Storkower See Lauf (15,2/15,2/7,5/3) - 3. November, 10 Uhr: 39. Lauf um den Krummensee in Schenkendorf (15/7,2/7,2/3,6) - 17. November, 10 Uhr: 13. Crosslauf von Eisenhüttenstadt (10,5/10,5/6,4/3,2)

*1. Strecke für M/W 18 bis 55 und M60,

2. Strecke für W60+ und M65+, 3. Strecke für M/W14 bis 17, 4. Strecke für bis M/W13