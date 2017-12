Schlüsselbund gestohlen

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Zwei Autos wurden am Wochenende das Ziel von Dieben. In der Zeit von Sonnabend, 20 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in einen Audi ein und entwendeten eine Powerbank sowie ein Ladekabel. Der Audi stand zur Tatzeit in der Alten Neuendorfer Straße. In der Nacht zu Sonntag schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines in der Nordstraße geparkten VW Passat ein und entwendeten ein Schlüsselbund. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.