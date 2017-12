In Landeshauptstadt gab es nichts zu holen

Uwe Schreiber

Potsdam (MOZ) Ausgerechnet das tabellarisch so ungleiche Duell Spitzenreiter gegen bisher siegloses Schlusslicht stand als letztes Oberligamatch des Jahres für die Basketball-Herren der BG Schwedt auf dem Programm. Beim Tabellenführer USV Potsdam gab es dann erwartungsgemäß für die Oderstädter auch nichts zu holen - allerdings war eine Steigerung gegenüber dem Hinspiel durchaus nicht zu übersehen.

Im Hinspiel hatte es in der heimischen Dreiklang-Sporthalle eine deutliche 56:88-Niederlage gegeben - also fuhr man mit gedämpften Erwartungen in die Landeshauptstadt. Als Frage stand zumindest, ob die BG-Mannen ihren Aufwärtstrend der letzten Partien erneut bestätigen können.

Im ersten Viertel entwickelte sich dann durchaus ein Spiel auf Augenhöhe - die Führung wechselte, die Schwedter konnten aus allen Positionen punkten. Das gut besetzte Gästeteam hatte nach einer Umstellung der Verteidigung den Ligaprimus sogar gut im Griff.

Im zweiten Abschnitt nutzten die Potsdamer ihre Schnelligkeit dann besser aus, liefen viele sogenannte "Fastbreaks" (schnelle Konter) und kamen so zu einfachen Punkten. Das Verteidigen dieser überfallartigen Gegenangriffe gelang den Oderstädtern in der Folge zwar besser, dies forderte aber unheimlich viel Kraft. Im weiteren Spielverlauf wurden deshalb die Aktionen durch die Gäste nicht mehr exakt in Angriff und Verteidigung abgelaufen. Dies nutzten die USV-Spieler clever aus, kamen oft in die Pass-Wege und störten so erfolgreich die Schwedter Angriffe. In seinen eigenen Angriffen fand der Spitzenreiter gut ausgespielte Lücken zum Korb und schloss erfolgreich ab. Deshalb gewannen die Potsdamer letztlich hoch mit 83:62 und feierten verdient den Oberliga-Herbstmeistertitel.

Die BG-Herren hatten trotzdem eine Leistungssteigerung nachgewiesen, was auch die Potsdamer nach dem Spiel anerkannten. Man verkleinerte die Differenz zum Kontrahenten von 32 auf 21 Punkte gegenüber dem Hinspiel, was man im Spielverlauf auch deutlich sah - es war gutes Oberliganiveau. So ging es trotz Niederlage mit guter Stimmung auf den Heimweg und nun in die Weihnachtsferien.

Am 23. Dezember wird dann mit allen ehemaligen BG-Basketballern beim "Open-Gym" trainiert, um dem zu erwartenden "Weihnachtsspeck" schon mal vorzeitig den Kampf anzusagen. Für den Jahresstart erhofft sich das Team dann endlich den ersten Saisonerfolg.