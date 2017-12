Borgsdorf feiert Herbstmeisterschaft

Steffen Kretschmar

Borgsdorf (MOZ) Nach ihrem 2:0-Sieg im Spitzenspiel über den FC Kremmen stimmten die Spieler des FSV Forst Borgsdorf noch auf dem Platz ausgelassen das klassische "Uffta" an und feierten die Herbstmeisterschaft.

Gegen den Vierten aus Kremmen musste sich der Spitzenreiter kurz vor der Winterpause aber noch einmal gewaltig strecken, um den zwölften Sieg im 15.Spiel einfahren zu können. "Das müssen wir aber eigentlich immer", sagte der Borgsdorfer Ivan Bacak. "Selbstläufer gibt es bei uns nie."

Bacak war es, der in diesem Topspiel für Forst schon früh Verantwortung übernahm. Vom Elfmeterpunkt brachte er den FSV mit 1:0 in Führung. Bitter für die Gäste war jedoch, dass auch dem zweiten Treffer für Forst eine aus ihrer Sicht unverständliche Entscheidung des Referees vorausging. "Wir müssen vorher einen Freistoß bekommen", sagte Franke. Stattdessen lief die Partie aber weiter und Ivan Bacak vollendete am zweiten Pfosten stehend einen Eckball zur 2:0-Führung (43. Minute).

Für den FC Kremmen ist diese Niederlage nach Meinung von Falk Franke alles andere als ein Beinbruch, auch wenn das Team die Chance logischerweise gerne genutzt hätte, den Anschluss nach oben nicht ganz zu verlieren.