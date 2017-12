Playoffs in greifbarer Nähe

Steven Taege

Bernau (MOZ) Am letzten Spieltag des Jahres der Oberliga-Basketballer ging es für Lok Bernau II zum Aufeinandertreffen gegen die Spielgemeinschaft Havel Towers aus Rathenow und Brandenburg. Die "Towers" hatten ähnlich wie die Bernauer einige Rückschläge in den letzten Wochen einstecken müssen und so war klar, dass es für den Verlierer dieses Spiels ziemlich eng werden könnte im Kampf um die Playoffplätze.

Die Bernauer starteten mit Jan Heide, Michael Rothkegel, Leo Krause, Matthias Olbrich und Chris Meiling in die Partie und schon nach wenigen Minuten wurde deutlich, dass es auf ein sehr körperbetontes und intensives Spiel hinauslaufen sollte. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel lagen die Herren aus Bernau knapp mit 13:16 im Hintertreffen. Kurz nachdem man dann mit 20:19 (12.) zum ersten Mal in Führung gehen konnte, musste Spielertrainer Rothkegel mit einem unsportlichen und technischen Foul die Halle vorzeitig verlassen. Kapitän Heide spornte daraufhin sein Team an und ging mit 17 Punkte allein im zweiten Viertel voran. Man konnte sich etwas absetzen und mit einer 45:35-Führung ging es in die zweite Halbzeit. Wie kampfbetont und bedeutsam dieses Spiel war, zeigt, dass die Bernauer 34-Mal an die Freiwurflinie geschickt wurden und einige Spieler auf beiden Seiten schon vor der Halbzeit mit Foulproblemen zu kämpfen hatten

Im dritten Viertel flachte dann das Offensivspiel der Lok-Spieler ab und so kam es, dass die Havel Towers auf 52:54 verkürzen konnten. Angetrieben von Marcel Landmann und Leo Krause in dieser Phase, antwortete man jedoch mit einem 15:3-Lauf. So konnten sich die Männer in Gelb fünf Minuten vor dem Ende mit 78:59 absetzen. Das letzte Aufbäumen der Gastgeber kam zu spät (72:79, 39.) und so gelang es, mit 83:74 einen wichtigen Sieg mit nach Hause zu bringen.

Positiv hervorzuheben an diesem Tag war der Teamgedanke, der zu jeder Zeit vor allem stand und, dass man auch nach kleineren Rückschlägen zusammen als Mannschaft weiterkämpfte.

Mit sieben Siegen und drei Niederlagen geht es auf Platz drei (mit einem Spiel weniger) hinter dem USV Potsdam (9:2) und der BG Lauchhammer (8:3) in die Weihnachtspause.

Am 6. Januar geht es in Cottbus gegen den Letzten "White Devils" schon weiter, bevor dann die letzten drei Spiele allesamt gegen die direkten Konkurrenten entscheidend für die Platzierung Playoffs werden.