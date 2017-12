Wunschzettel aus aller Welt

Thomas Pilz

Himmelpfort (GZ) In der Weihnachtspostfiliale der Deutschen Post in Himmelpfort sind bislang rund 257 000 Briefe eingetroffen. Sechs von ihnen präsentierte der beliebte Geschenkebote am Montag als "die schönsten Wunschzettel".

Zugleich kündigte er während der Präsentation in der Postfiliale an, den Kindern als Dankeschön jeweils ein Überraschungspaket zukommen zu lassen.

Aus den neuen Bundesländern schickten bisher 122 000 Kinder einen Wunschzettel. Die neunjährige Emilia Muschner aus Berlin zeichnete zum Beispiel ein Rentier, das einen prall gefüllten Geschenkesack zieht. Maximilian Neumann aus Panketal in Brandenburg bastelte aus Papprollen und rotem Papier ein Ebenbild des Rauschebartes. Unter der Mütze versteckte er seinen Wunschzettel. Eine Besonderheit erreichte den Weihnachtsmann aus Baden-Württemberg: Ein sechsjähriger Junge schickte einen der wohl längsten Wunschzettel, die jemals im Himmelpforter Postamt eingetroffen sind - ganze 346 Zentimeter misst der Wunschbrief.

Die meisten Wunschzettel erreichen den Weihnachtsmann nach Angaben der Deutschen Post AG nach wie vor aus Deutschland. Aus dem Ausland kamen bisher rund 18 000 Briefe an. Kinder aus 60 Ländern haben geschrieben. Die meisten aus Taiwan, gefolgt von Polen und China. Auf Platz vier liegen Wunschzettel aus Italien. Daran schließen sich Japan, Litauen und Russland an. Die Briefe mit der weitesten Reise nach Himmelpfort kamen dieses Jahr aus Peru, Chile, Australien sowie Neuseeland.

Klassisches Spielzeug wie Bausteine, Malstifte und dieses Jahr Einhörner führen die Wunsch-Hitliste der jüngeren Kinder an. Bei Mädchen sind Puppen nach wir vor beliebt, bei Jungen Polizei- und Feuerwehrautos. Die siebenjährige Stefanie aus Potsdam wünscht sich eine Brille, mit der sie in die Zukunft sehen kann.

Das Weihnachtspostamt ist noch bis einschließlich Heiligabend geöffnet. Die Anschrift lautet: An den Weihnachtsmann, Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort.