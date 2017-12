Brauchtumspflege erleichtert Integration

Sven Klamann

Eberswalde (sk) Gut 30 Geschenke waren in dem Sack, mit dem der Weihnachtsmann am Montagmorgen die Grundschule Schwärzesee besucht hat. Zum Gefolge des Respekt einflößenden Alten, der dem Eichhorster Original Henry Pepinski verblüffend ähnlich sah, gehörte der Unternehmer Dieter Ortel, der sich bei allen Bescherungen still im Hintergrund hielt, obwohl er zumindest der Initiator der wohltätigen Aktion gewesen ist. In seinen Optiker-Fachgeschäften in Finow und Eberswalde hatten an Weihnachtsbäumen Wunschzettel gehangen, die von hilfsbereiten Kunden mitgenommen und abgearbeitet wurden. Die so zusammengekommenen Präsente sind zum einen für ein Kinderheim in Joachimsthal und zum anderen für die Bildungsstätte im Brandenburgischen Viertel bestimmt. "Der Stadtteil weist viele Merkmale eines klassischen sozialen Brennpunktes aus, es gibt hier überproportional viele Erwerbslose, Geringverdiener, Migranten und Alleinerziehende", begründete Dietmar Ortel die Auswahl. Er wisse von den Lehrern, dass sich dies grundsätzlich auf die Arbeit an der Schule auswirke, betonte er.

"Wir sind ungemein dankbar darüber, dass so viele Kunden des Optikers an unsere Kinder gedacht haben", sagte die Schulleiterin Anke Billing. Es gehe ja nicht allein um die Geschenke, sondern um die Wertschätzung, die den Mädchen und Jungen auf diese Weise entgegengebracht werde. "Und nicht zuletzt ist die Aktion auch ein wunderschönes Signal an die Lehrkräfte, dass ihre Arbeit wahrgenommen wird", hob die Schulleiterin hervor. An der Grundschule werden aktuell 368 Kinder unterrichtet, von denen etwa 100 Deutsch nicht als Muttersprache haben. "Der Anteil derer, die auch keinen unserer Weihnachtsbräuche kennen, ist enorm", betonte Anke Billing. Deswegen seien auch das gemeinsame Plätzchenbacken und das Weihnachtsliedersingen Beiträge zur Integration.

Die Wunschzettel waren klassenweise erstellt worden, die Präsente kamen jeweils der gesamten Klasse zugute. Spiele, Bälle und Stifte gehörten dazu.