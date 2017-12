Kulturverein übernimmt Familientag

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Das Aus für den Erkneraner Familientag war quasi schon verkündet - jetzt geht es doch weiter. Am 10. März 2018 soll die beliebte Veranstaltung, bei der sich viele Vereine in der Stadthalle präsentieren, wieder stattfinden, und zwar erstmals in der Regie des Verein 425 Kultur für Erkner, wenn auch weiter unter dem Dach des Familienbündnisses. Ansprechpartner ist das Ehepaar Sigrid Seiz-Hendriks und Hans-Peter Hendriks. Das haben die Stadt, das Familienbündnis und der Verein am Montag gemeinsam mitgeteilt. Hintergrund der Überlegungen, die Veranstaltung aufzugeben, war, wie Hendriks am Montag bestätigte, dass zwar immer viele kamen, aber nicht so viele etwas zum Angebot beitragen wollten. Umso mehr hoffen die neuen Organisatoren jetzt auf rege Beteiligung. Anmeldungen sind willkommen, per E-Mail an seiz-hendriks@web.de.