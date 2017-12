Bohrende Fragen vor der Verbandsversammlung

Hans Still

Zehlendorf/Wandlitz (MOZ) Die Bürgergemeinschaft Kommunalabgaben Barnim(BKB) hat sich kritisch mit den Aussagen von Matthias Kunde, Verbandsvorsteher im Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverband (NWA), auseinandergesetzt. Kunde hatte den schlechten Ruf der Verbände beklagt und berichtet, NWA-Mitarbeiter seien bei einem Tag der offenen Tür unsachlich beschimpft worden. Die Schuld für dieses schlechte Ansehen suchte Kunde zuerst bei der Politik des Landes. Kurt Baranczyk, Bert Schwalbe und Lutz Renner widersprechen in ihrer Stellungsnahme dieser Sicht und verorten vielmehr die Schuld beim Verband NWA und dessen Vorsteher. "Uns liegen mehrere Rundschreiben aus dem Innenministerium vor, die eindeutig Wege benennen, keine Anschlussbeiträge zu erheben. Herr Kunde deutete die Rundschreiben des Innenministeriums in einen ungeheuren Druck durch selbiges um und kassierte in Wandlitz fünf Millionen Euro, aus unserer Sicht rechtswidrig. Und dann will er nicht schuldig sein", fragen die BKB-Vertreter.

Zudem sei nicht allen Bürgern bekannt gewesen, was es mit dem Vertrauensschutz auf sich hat. "Der besagt, dass innerhalb von vier Jahren für eine Leistung eine Rechnung gestellt werden muss, sonst darf diese nicht mehr gestellt werden. Herr Kunde hat davon nicht gewusst? Dann hat er allein damit Schaden über den NWA gebracht und wenn das auf normale Mitarbeiter des NWA ausstrahlt, dann bedauern wir das", heißt es weiter.

Aus Sicht der BKB habe sich Kunde daher von der Wahrheit entfernt, weil er seinen Kunden im Widerspruchsbescheid vom August 2015 beschieden habe, dass sich das Bundesverfassungsgericht nicht mit dem Thema Altanschließer beschäftigen würde und es letztinstanzlich geklärt sei. "Die Folge dieser Darstellung war, dass viele Bürger den Klageweg nicht beschritten haben. Genau das schien gewollt. Die dennoch Klagenden sind längst wieder ihrer Anschlussbeiträge habhaft und damit machte Herr Kunde eine neue Ungleichheit zur Realität." Lutz Renner erinnert, die BKB habe im Hauptausschuss den Vorschlag unterbreitet, dass die gezahlten Anschlussbeiträge über Jahre bei künftigen Gebühren verrechnet werden. Dies sei vom Vorsteher Kunde abgelehnt worden. Das sei schon vor Gericht gescheitert. "Wir erfuhren später, das Gericht habe nur deshalb verneint, weil der entsprechende Abwasserverband abrechnungstechnisch dazu nicht in der Lage gewesen wäre. So fein biegt Herr Kunde vor gewählten Abgeordneten die Wahrheit. Dafür sollen wir ihn mögen", hinterfragen die Unterzeichner der Erklärung.

Nicht einverstanden gibt sich die BKB mit der Ankündigung des Vorstehers, dass die klagenden Familien nunmehr in der Jahresabrechnung 2017 mit höheren Gebühren zu rechnen hätten. Dies sei Angstmache, schätzen Kurt Baranczyk, Bert Schwalbe und Lutz Renner ein.

"Ist der Rechtsstaat so gepolt, dass Menschen die ihn in Anspruch nehmen, dafür von einem gemeinnützigen Unternehmen bestraft werden können? Sicher nicht", heißt es dazu. Und weiter: "Und wie ist das mit den Familien, die ihre Beiträge vom NWA zurückerhalten haben und trotzdem keine höheren Gebühren zahlen? Sind vor dem Grundgesetz alle gleich, aber einige beim NWA gleicher? Dagegen zu sein, ist der Kern der Klagen des BKB Wandlitz."

Beim NWA in Zehlendorf beginnt heute um 17 Uhr die letzte Verbandsversammlung in diesem Jahr. Bemerkenswert daran ist im Vorfeld schon einmal folgendes: Erstmals ist die Verbandsversammlung auf der Homepage des NWA angekündigt worden. Auch können Interessenten nunmehr Inhalte nachlesen. So wird sich der NWA sich mit dem Wirtschaftsplan des kommendes Jahres und den Jahresabschlüssen 2015 und 2016 auseinandersetzen. Bei der Kalkulation der Abwassergebühren schlägt der NWA Gebühren vor, die für Beitragszahler reduziert werden. Die Verbandsversammlung am NWA-Firmensitz beginnt mit einer Einwohnerfragestunde.