Streusalzeinsatz auf Gehwegen verboten

Bettina Winkler

Jacobsdorf (MOZ) Eine überarbeitete Satzung für die Reinigung von öffentlichen Straßen wurde bei der letzten Gemeinderatssitzung in der Alten Schule in Sieversdorf vom Gremium auf den Weg gebracht. Dabei geht es hauptsächlich um das Verursacherprinzip - was bedeutet, wer Schmutz hinterlässt, muss ihn auch wegräumen. Immer wieder kommt es vor, dass schwere Landwirtschaftsmaschinen und Fahrzeuge öffentliche Straßen verunreinigen, ohne zu reagieren.

In Jacobsdorf sind Anlieger der Straßen Zur Pflaumenallee, An der Thomasaue, Feldstraße, Dorfstraße, Zum Windpark, Fließweg, An den Priesterfichten, Bahndamm, Bahnhofsstraße, Bahnhofsiedlung, Lerchenweg, Ausbau Autobahn und Wiesenweg laut Satzung verpflichtet, die Fahrbahn auf einer Breite von jeweils 1,50 Meter auf ihrer Seite zu reinigen. Dazu gehört die Beseitigung von Schmutz, Glas, Laub und sonstigen Verunreinigungen jeglicher Art. Anfallender Kehricht oder sonstiger Unrat müssen unverzüglich entsorgt werden.

In Pillgram betrifft es die Anwohner im Pflaumenweg, Zum Bahnhof, Sieversdorfer Weg, Am Graben, Frankfurter Straße 13,13a und 14, Kirchstraße und Schulstraße. In Petersdorf sind Anlieger der Teichstraße, Neue Straße, Kurze Straße und Zur Allee betroffen.

In Sieversdorf müssen die Grundstückseigentümer der Nussallee, Straße der Technik, Pillgramer Weg, Gärtnerweg, Lichtenberger Weg, Gartenstraße und Alte Petershagener Straße selber zu Besen und Schaufel greifen.

Auch die Art der Winterreinigung ist geregelt. Bei Eis und Schneeglätte sind öffentliche Straßen zu räumen und zu streuen. Dabei sind abstumpfende Mittel wie Sand- Kies-Gemisch vor Tausalz einzusetzen. Auf Gehwegen, die in einer Breite von 1,50 Metern vom Schnee frei gehalten werden müssen, ist die Verwendung von Asche und organischen Stoffen zur Abstumpfung sowie Tausalz verboten.