Schöne Bescherung

Katrin Hartmann

Eberswalde (MOZ) Es ist ein Zeichen, das besonders in die Vorweihnachtszeit passt, finden Gastwirt Michael Otto, die Christdemokraten, Bürgermeister Friedhelm Boginski und andere. Zum Gänsekeulen-Essen wurden im Haus am Finowkanal etwa 65 Bedürftige bewirtet.

Sechs Teller stehen auf der Ablage in der Küche. Noch liegen nicht alle Gänsekeulen auf den weißen Porzellanplatten. Olga Otto, Inhaberin des Hauses am Finowkanal, und ihre beiden Mitarbeiterinnen Mary Peukert und Natalia Turinskaja wirbeln, damit Rotkohl, Klöße und Gänsekeulen in gleichen Mengen auf die Teller kommen. Oben auf den Rotkohl dekorieren sie ein paar Apfelstücke. "Für das leckere Aroma", sagt Küchenchefin Olga Otto. Um die Knochen der Keulen wickeln die Köchinnen ein weißes Stück Papier.

In weiße Handschuhe getaucht sind auch die Hände, die die Teller gleich hinaus in den Saal im Haus am Finowkanal tragen. Sie gehören unter anderem Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP) und dem Bundestagsabgeordneten Jens Koeppen (CDU), der gleichzeitig Schirmherr der Veranstaltung ist. Haben sie schon einmal gekellnert? "Noch nicht so viel", gesteht Jens Koeppen ein. "Ein paar Mal ausgeholfen habe ich." Friedhelm Boginski hat sich mit dem Kellnern früher sogar sein Taschengeld aufgepeppt. "Ich habe richtige Wochenendschichten in einem Restaurant in Rehfelde gemacht", erinnert sich der Bürgermeister. Fünf Teller konnte er damals gleichzeitig tragen. An diesem Montag trägt er, vielleicht des Berufswechsels wegen, lieber nur zwei Teller pro Gang.

An den Tischen haben sich etwa 65 Gäste versammelt, die sich die vorweihnachtliche Einladung zum Gänsekeulen-Essen nicht entgehen lassen wollen. Über die Suppenküche hatten sich 55 bedürftige Eberswalder angemeldet. Nach einem Aufruf in der Märkischen Oderzeitung kamen noch etwa 10 hinzu, berichtet Organisator und Initiator Michael Otto. "Im vergangenen Jahr hatten wir etwa 80 Gäste hier", sagt der Gastwirt, der die Aktion in Kooperation mit den Christdemokraten, der Stadt Eberswalde und der Suppenküche organisiert. Warum die Platzzahl in diesem Jahr, der dritten Veranstaltung dieser Art, nicht vollständig ausgereizt wurde, kann er sich wirklich nicht erklären.

Wiederholen wollen die Initiatoren das Gänsekeulen-Essen trotzdem wieder, so Michael Otto. Immerhin soll die Aktion zur Tradition für Eberswalde werden, sagt Danko Jur, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes. Die Ideen, etwas für die Mitmenschen zu tun, entstand im Zuge der großen Flüchtlingskrise und -ströme.

Mit ins Boot geholt hat Gastgeber Michael Otto auch fünf Schüler aus dem Finower Gymnasium. Die Mädchen und Jungen aus der Arbeitsgemeinschaft (AG) "Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage" geben sich als zusätzliche Kellner, die Getränke an die Tische bringen. So richtig gekellnert haben sie vorher noch nicht, aber die Tat steht im Vordergrund, finden die Schüler. Die Jüngste von ihnen ist mit zwölf Jahren Lydia Radisch. Nur zwei Jahre älter ist Gabriel Partenheimer (14). In den Jahrgängen darauf folgen Alexander Engel (15), Elisabeth Bressel (16) und Laura Kubitzke (18). "Wir haben uns entschieden, dass ein Schüler aus jedem Jahrgang hilft", sagt Laura Kubitzke. Aufgrund von Klausuren nicht anwesend war ein Elftklässler. In ihrer AG kümmern sich die Schüler sonst um den internationalen Abend am Gymnasium, Spendenaktionen und andere schulinterne Projekte, zuletzt etwa zum Thema Kindersoldaten.

Finanziert wird das Gänsekeulen-Essen vor allem von Unternehmern sowie durch einen Zuschuss aus dem kommunalen Etat. "Wir haben sieben regionale Unternehmen, die sich mit einer Spende beteiligt haben", sagt Danko Jur. 720 Euro wurden im Vorfeld gesammelt.

Mittlerweile haben alle Gäste im Haus am Finowkanal einen Teller mit Gänsekeule vor sich stehen. "Es schmeckt wirklich gut", sagt einer der Gäste und bedankt sich herzlich beim Gastwirt und seiner Frau.