Großbaustelle Haushaltsentwurf

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) 12,4 Millionen Euro möchte die Stadt 2018 unter anderem in Bauprojekte investieren - doppelt so viel wie in den Jahren zuvor. Ideen, wie sich die Maßnahmen kostendeckend umsetzen lassen, erhofft sich die Verwaltung aus den Ausschussdebatten der kommenden Wochen.

Ginge es nach den Zahlen, gliche Fürstenwalde in den kommenden Jahren einer Großbaustelle. 12,4 Millionen Euro, davon 9,5 Millionen für Baumaßnahmen, plant die Stadt 2018 zu investieren; 2019 kommen noch einmal 3 Millionen Euro obendrauf. Großprojekte wie die Jagdschloss-Sanierung, die Erweiterung der Fontane-Grundschule und der Ausbau der Lindenstraße sind nur einige Vorhaben, die im Investitionsplan der Stadt für 2018 stehen.

"Es ist ambitioniert, wenn nicht unmöglich, dieses Investitionsvolumen innerhalb von zwei Jahren umzusetzen", sagte Kämmerer Eckhard Fehse bei der Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs für 2018 in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Lediglich die Hälfte der Summe, zwischen 4 und 6 Millionen Euro, stecke die Stadt normalerweise jedes Jahr in Bauvorhaben.

Zudem klafft zwischen den geplanten Ausgaben und deren Finanzierung eine große Lücke: 2,6 Millionen Euro fehlen im aktuellen Plan 2018, 4,7 Millionen Euro voraussichtlich im Haushaltsjahr 2019. Der Überschuss aus laufenden Verwaltungstätigkeiten (4,4 Millionen) reicht nicht aus, um diese Lücke zu schließen, da mit ihm Kredite in Höhe von 4,2 Millionen Euro getilgt werden müssen. "Die geplanten Investitionen müssen weiter auf den Prüfstand, mit dem Ziel, die Maßnahmen zu verkürzen oder zeitlich zu verschieben", so Fehse. Vorschläge der Fraktionen, wo die Verwaltung bis zum Haushaltsbeschluss Anfang Februar den Rotstift ansetzen könnte, seien willkommen.

Noch nicht im Entwurf berücksichtigt sind Fördermittel in Höhe von 3,66 Millionen Euro für die Erweiterung der Fontane-Schule nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz II. Einen Entwurf der neuen Förderrichtlinie (Fördersatz 90 Prozent) habe die Stadt Anfang Dezember erhalten, so Fehse. "Der Anteil der Eigenmittel würde sich damit um eine Million reduzieren."

Gestiegen sind im Vergleich zum aktuellen Haushaltsjahr auch die Personalkosten. Rund eine Million Euro Mehrausgaben (16,2 Millionen) kommen auf die Stadt zu - wegen der geplanten Tariferhöhung von 2 Prozent sowie der Schaffung 14 neuer Voll- oder Teilzeitstellen, unter anderem in den Bereichen Verwaltung und Kita. Deutlich gestiegen sind mit 935000 Euro weiterhin die Ausgaben in der Kinder-Betreuung, vorrangig durch die Übernahme der Essenskosten für Vesper und Frühstück.

Demgegenüber stehen im Vergleich zum Ansatz 2017 Mehreinnahmen von 5,35 Millionen Euro, wobei Fürstenwalde am stärksten von Einnahmen aus der Gewerbesteuer profitieren dürfte. Diese entwickelt sich laut Eckhard Fehse äußerst positiv. "Der Planansatz für 2017 mit 14,7 Millionen Euro wurde inzwischen um 100000 Euro übertroffen." 2018 rechnet die Verwaltung mit Gewerbesteuereinnahmen von 16,4 Millionen Euro.

Thomas Fischer (Bündnis Fürstenwalder Zukunft) und Stephan Wende (Linke) wünschten sich für die Beratung in den Fraktionen eine Liste der Haushaltsanmeldungen der einzelnen Verwaltungsbereiche. Die, sagte Fehse, werde es nicht geben: "Es wird Ihnen nicht gelingen, uns auseinanderzudividieren".