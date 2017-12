Mit der MOZ zum Singen am Rathaus

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Donnerstag lädt die Stadt zum zweiten Mal zum öffentlichen Weihnachtssingen am Rathaus ein. Und wer an diesem Tag seine MOZ mitbringt, braucht sich um Textunsicherheiten keine Sorgen zu machen. Denn wir drucken in unserer Donnerstagausgabe die Texte der 16 deutschen und polnischen Weihnachtslieder ab, die ab 18 Uhr gemeinsam gesungen werden. Für das richtige Leselicht kann jeder Besucher mit einer Kerze, einer Taschen- oder einer Stirnlampe sorgen.

Die Stadtverwaltung sorgt ebenfalls vor. Sie lässt insgesamt 1000 Texthefte drucken, die am Rathaus verteilt werden. Dazu werden 1000 Kerzen verschenkt. Finanziert wird das Ganze zum Großteil von Sponsoren.

Die Idee für das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern hat sich die Stadtverwaltung vom 1. FC Union Berlin abgeguckt. Mehrere Tausend Menschen werden am Donnerstag vor dem Rathaus erwartet. Damit das Singen noch mehr Freude macht und alles noch besser zu hören ist als vor einem Jahr, werden für die drei Chöre, die auf den Treppen stehen werden, diesmal Mikrofone aufgestellt. Alle Besucher auf dem Marktplatz können dann fröhlich in den Gesang der Chöre einstimmen.

Für Regenwetter ist ebenfalls vorgesorgt. Sollte es tatsächlich regnen, findet das zweite deutsch-polnische Weihnachtssingen nebenan in der St. Marienkirche statt.

Wer schon mal zu Hause üben möchte, sollte sich auf jeden Fall die Texte der Lieder "Leise rieselt der Schnee", "O Tannenbaum", "Oh du fröhliche", "Schneeflöckchen, Weißröckchen", "Fröhliche Weihnacht überall", "Lasst uns froh und munter sein", "Alle Jahre wieder", "Süßer die Glocken nie klingen", "Morgen, Kinder, wird's was geben", "In der Weihnachtsbäckerei" und "Kling, Glöckchen" noch mal ansehen.