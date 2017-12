Applaus für die Pelle-Großfamilie

Thomas Berger

Rüdersdorf (MOZ) Die erste Vorstellung vor allem vor Eltern haben die Pelle-Kids mit ihrem Weihnachtszirkus am Sonntag im Kulturhaus absolviert. Montag gab es eine erste Schulveranstaltung, am Mittwoch treten die Akteure noch vor Hennickendorfer Schülern auf.

Der Applaus am Ende ist tosend. Nicht nur für eine beinahe zweistündige bunte Show, die in der Adventszeit mit Besinnlichkeit und munterer Unterhaltung gleichermaßen begeistert. Sondern genauso für eine intensive Probenarbeit der jungen Tänzer, Sänger, Musiker und Akrobaten, die sich über das ganze Jahr gezogen hat. Zum fünften Mal gibt es dieses Großprojekt, das Spektrum insgesamt wird mit Pelle-Camp, dem Camp im Oderbruch, der Pelle-Schule und neuerdings der Pelle-Band "Der Eroberer" immer größer, wie Stephan Wapenhans sagte.

Ergänzt um zahlreiche Dankesworte, denn es ist eine Vielzahl von Helfern, die sich in der Pelle-Großfamilie einbringen. Ganz vorneweg Jana Franzke, die überall im Einsatz war, wie es Wapenhans formuliert. Und gerade "auch mal die Zeit findet, uns zu umarmen, wenn es nötig ist, oder mit uns Mau-Mau zu spielen, wenn es Heimweh gibt", wie Kimberly Süptitz und Lilli Gallasch bei ihrer Danksagung namens der Pelle-Kids ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. "Du motivierst uns, das Beste aus uns rauszuholen, und glaubst an uns", hieß es wiederum an Wapenhans gerichtet.

Kimberly, 14 und in Schöneiche zu Hause, kann sich ein Leben ohne das Pelle-Camp "gar nicht mehr vorstellen", verrät sie später noch auf die Reporterfrage. Zum zweiten Mal war sie dabei, die 15-jährige Vogelsdorferin Lilli sogar schon das dritte Jahr in Folge. "Es ist meine komplette Freizeit, gewissermaßen mein Leben - und einfach schön", schwärmt sie. Unter anderem mit einem Tanz-Duett, aber auch bei etlichen weiteren Darbietungen sind die beiden Mädchen auf der Bühne zu sehen.

Es sind in vielen Fällen junge Multitalente, die in unterschiedlichen Disziplinen beeindrucken. Mal verbinden sich Gesang und Tanz in einer Nummer, dann wieder hat sich ein heiter-nachdenkliches Ringelnatz-Gedicht dazwischengeschoben, bevor im nächsten Augenblick wieder ein Grüppchen mit einer tänzerisch-akrobatischen Darbietung über die Bühne wirbelt. An einer Stelle ist auch das Publikum zum Mitmachen aufgefordert, soll nicht nur still an den Tischen sitzen, sondern darf bei einigen Bewegungen schon mal ein paar der bei Kaffee und Kuchen in der Pause aufgenommenen Kalorien wieder loswerden. Florian Doss mit seinem Johnny-Cash-Auftritt ist längst nicht die einzige Solodarbietung in dem bunten Reigen. Doch spätestens bei dem mit viel Charme und Witz vorgetragenen "In der Weihnachtsbäckerei" sind dann wieder ganz viele zum großen Chor vereint.

"Super, ich gehe zu jeder Vorstellung, schon weil meine Kinder jetzt das dritte Jahr dabei sind", sagt Susanne Gedert aus Schöneiche. "Ich finde toll, was sie machen, wir schauen sogar bei den Proben immer vorbei", erzählt Thomas Plicht aus Herzfelde, dessen Tochter seit Mai ebenfalls zum Pelle-Team gehört. Und sogar Anita und Wolfgang Gunkel aus Berlin-Grünau, ganz ohne familiären Bezug zu den Darstellern, zeigen sich ganz begeistert. Enkel Finn haben vor allem die starken Jungs gefallen. Das sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Neutrebbin, die beim Sommercamp im Oderbruch dabei waren, erklärt während der Pause Stephen Ruebsam, der für die Kinder unter anderem das Lied "Zirkus, Zirkus" geschrieben hat, das zum Start in den zweiten Teil ertönt und unter die Haut geht.

Mit dem Pelle-Projektverbund soll es auch 2018 nahtlos weitergehen, kündigt Wapenhans zum Abschied an. Die Fördermittel werde dann wohl der Verein TRS Kulturexpress beantragen.