LR Eisenhüttenstadt

Eisenhüttenstadt (MOZ) In den Morgenstunden des Montags drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Ford ein. Dort entwendeten sie eine Tasche, die auf dem Beifahrersitz lag, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Ford stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz vor einer Kindertagesstätte im Glogower Ring. Die geschädigte Ford Fahrerin brachte ihr Kind in die Einrichtung, als das Auto aufgebrochen wurde. Mit der Handtasche verschwanden unter anderem persönliche Papiere, Schlüssel und ein Mobiltelefon. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und sicherte am PKW Spuren. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1000 Euro Euro