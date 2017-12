Viele Märkte mit zahlreichen Helfern

Christina Sleziona

(MOZ) und Matthias Wagner

Schorfheide/Eberswalde. Zahlreiche Weihnachtsmänner, Stolle nach Metern, leckere Weihnachtsplätzchen - überall in der Region stimmt man sich auf Märkten in der Gemeinschaft auf das Fest ein.

Mit gleich mehreren Weihnachtsmännern wartete der Markt in Eberswaldes Brandenburgischem Viertel am Sonntagnachmittag auf. Einmal gab es den Klassiker in rot und zum anderen kümmerte sich Väterchen Frost im blauen Mantel um die Wünsche der Kinder. Unter der russischen Tracht verbarg sich, wie auch schon in den Jahren zuvor, Arno Brunow, der auch im Kiez zu Hause ist. Ihm zur Seite stand Anna Schnitko als engelsgleiche Begleitung. Brunow ist unter dem Dach des Vereins Kontakt Eberswalde auch ehrenamtlicher Dolmetscher für die aus Russland kommenden Bewohner der Stadt und insbesondere die des Brandenburgischen Viertels. Und so gab es am Stand des Vereines auch wieder allerlei russische Spezialitäten.

Nach dem Grußwort von Bürgermeister Friedhelm Boginski trug die Eberswalderin Renate Friedemann spontan ein Gedicht vor und erhielt dafür reichlich Applaus. Beim anschließenden Stollenanschnitt war der Andrang groß. Das reichhaltige Weihnachtsgebäck wurde von der Bäckerei Wiese beigesteuert.

Für die weiteren verführerischen Düfte, die über den gut besuchten Markt wehten, waren unter anderen Katja Knöfel und Gabriele Melzow verantwortlich. Für die Bildungseinrichtung Buckow hatten die beiden Frauen die Waffeleisen heiß gemacht. Mehrmals wurde im Verlauf des Nachmittags zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen eingeladen. Die Kinder bekamen während der Weihnachtsmannsprechstunde und beim Märchenerzählen große Augen. Mit dabei waren auch stets viele Flüchtlingskinder, die wie selbstverständlich aufgenommen wurden. Einige brachten sich lebhaft ein.

Um die Advents- und Weihnachtsstimmung zu unterstützen, hatte selbst die Polizei zur Wichtelmütze gegriffen. Die Polizeibeamten Ute Borchert und Ronny Ladewig zeigten sich dafür sehr aufgeschlossen.

Mit dem Stollenanschnitt des Ortsbeirates wurde es am Sonntag auch in Altenhof festlich. Natürlich durfte auch dort der Weihnachtsmann nicht fehlen, der mit einem Dampfer kam, um den Gästen eine glückliche und friedliche Weihnachtszeit zu wünschen. Schnell suchte er sich unter allen Kindern seine kleinen "Weihnachtsameisen" zusammen, die tief in seinen großen Geschenksack greifen durften. Eigens für die kleineren Gäste wurde ebenso ein Kinderkarussell aufgebaut. Wer allerdings keine Lust mehr hatte, auf einem Metallpferd zu sitzen, konnte sich auch auf ein echtes Pferd schwingen: Die Reitschule "Reiten in der Schorfheide" stellte dafür ihre Pferde zur Verfügung. Die Eltern konnten sich währenddessen bei zahlreichen Ständen aufwärmen. Der Lichterfelder Kirchen- und Posaunenchor spielte Festlieder.

Die Finower ließen sich am Sonnabend die Weihnachtsstimmung trotz des kalten Nieselregens nicht vermiesen und genossen auf dem Weihnachtsmarkt am Schwanenteich heiße Getränke und warme Speisen. Zwischen zahlreichen Ständen mit süßen Leckereien, erfreute auch die Finower Kita "Nesthäkchen" die Besucher mit selbst gebackenen Plätzchen. Prinzipiell schien der Weihnachtsmarkt unter dem Motto "In Handarbeit und mit viel Liebe" zu stehen. "Strickoma" Christel Bandow verkaufte ihre in Eigenmarke produzierten Strickarbeiten. Konkurrenz fand sie in den Strickmützen des Eberswalder Footballvereins "Warriors".