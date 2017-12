Filmpalast statt Klassenzimmer

Burkhard Keeve

Oranienburg (OGA) Statt zum Unterricht ins Kino: Dieses Angebot gibt es brandenburgweit während der Schulkinowochen immer zu Beginn des Jahres. In Oranienburg wird vom 23.bis 26. Januar der "Filmpalast" zum Klassenzimmer.

Mittlerweile heißt es zum zwölften Mal: "Sehend lernen - Die Schule im Kino". Das diesjährige Programm, zu denen sich Schulklassen anmelden können, ist mit 18 Veranstaltungen sehr vielfältig. Bislang sind im "Filmpalast" Oranienburg bereits zu neun der 18 Veranstaltungen rund 640 Schüler um Kino angemeldet.

Beim vergangenen Durchgang der Schulkinowochen im Januar 2017 kamen 1221 junge Zuschauer und 86 Lehrer nach Oranienburg. "Oranienburg spielt immer eine herausragende Rolle", sagt Organisator Jürgen Bretschneider von "Filmernst". Es kamen so viele Besucher, dass der "Filmpalast" den zweiten Platz von insgesamt 31Kinos belegte. "Sehr aktiv wie in jedem Jahr sind die Liebenwalder Grundschule, die beiden Oranienburger Gymnasien, aber auch Biber- und die Comenius-Grundschule sowie erstmals die Hennigsdorfer Albert-Schweitzer-Oberschule gewesen, so Bretschneider.

"Absolute Spitze", so Jürgen Bretschneider, ist der Oranienburger "Filmpalast" aber beim Wunschfilm-Angebot außerhalb der Schulkinowochen. Vergangenes Jahr - also zwischen März und Dezember - habe es 28Veranstaltungen mit "sage und schreibe 3074 Besuchern gegeben. Für die nächste Wunschfilm-Saison, die über das Film-ernst-Büro buchbar ist, hat sich bereits das Louise-Henriette-Gymnasium einen Termin gesichert", so Bretschneider.

Das Filmangebot zu den Schulkinowochen (siehe Übersicht rechts) ist thematisch und künstlerisch vielfältig und hochwertig. Es gibt unterhaltsame und spannende Filmgeschichten, aber auch solche, die für Heranwachsende bewegende Prob-leme aufgreifen. Eine Reihe der Veranstaltungen ist umrahmt von Moderationen und Filmgesprächen.

Der Eintritt für die Veranstaltungen der Schulkinowochen beträgt 3,50 Euro pro Schüler. Anmeldungen online unter anmeldung@filmernst.de oder telefonisch im Filmernst-Kinobüro Telefon 03378 209161 oder 162.