Treffer mal reine Glückssache

Wriezen (MOZ) Die Kaminöfen im Vereinshaus der Schützengilde Wriezen 1585 spendeten am Sonnabendvormittag schon wohlige Wärme. Jürgen Stärke hatte auch einen Weihnachtsbaum geschmückt, bunte Teller und LED-Teelichter aufgestellt. Kommandant Norbert Käpernick würdigte dies natürlich, ehe er die Regeln des Weihnachtsschießens der Gilde erklärte.

Mit Glück konnten die Mitglieder dabei sogar den Weihnachtsbraten gewinnen: Je eine Gans, Pute und Ente warteten auf die drei Erstplatzierten. "Und Glück braucht man dafür wirklich", erklärte kurz darauf Mareen Woike, die gleich in der ersten Gruppe am Schießstand stand. Schließlich seien die Werte auf den diesmal gewählten Scheiben auf 50 Meter kaum noch zu erkennen, sagte sie und zeigte auf die ersten Exemplare, die zur Auswertung vorgelegt wurden. Die darauf gerade mal daumennagelgroßen schwarzen und weißen Felder seien auf diese Entfernung kaum auseinanderzuhalten, geschweige denn genau zu treffen. Geschossen wurde sitzend aufgelegt mit einer Langwaffe KK Diopter. Sitzend aufgelegt sei generell leichter als liegend freihändig zu schießen, erläuterte Mareen Woike und war angesichts ihres eigenen Ergebnisses doch ein bisschen enttäuscht. "Zu viele Minuswerte", kommentierte sie und staunte angesichts einer Scheibe mit nur positiven Treffern. "Das ist doch ein reines Glücksschießen", tröstete Christian Gerhardt und verwies nicht nur auf die Kälte draußen auf dem Schießstand. "Auch die Waffe ist kalt und schießt damit ja nicht so genau."

Und dann sollte ja noch gewürfelt werden. 32 von 36 Augen wurden dabei von einem der 28 Teilnehmer des Weihnachtsschießens erreicht. 47 Mitglieder zählt die Schützengilde insgesamt, darunter drei Frauen. "Natürlich könnten es ein paar mehr sein", sagte Norbert Käpernick und ist dennoch zufrieden. "Wir waren 42, als ich vor neun Jahren Kommandant wurde", sagte er und will sich bei der Jahreshauptversammlung im Januar erneut zur Wahl stellen. Zu solchen und anderen offiziellen Anlässen tragen die Mitglieder dann auch Uniform.

Die Gans ging schließlich unter großem Beifall an Silke Rapp, die schon das Schießen mit 794 Punkten für sich entschieden hatte und nach 25 Augen beim Würfeln als einzige auf mehr als 800 Punkte kam. Heinz Scholz bekam als Zweitplatzierter die Pute und Adrian Neumann als Dritter der Ente. Letztlich ging aber niemand mit leeren Händen nach Hause - Hans-Willi Woike vom Vorstand hatte erneut auf einen mit Sachpreisen reich gedeckten Tisch verweisen können, darunter Zubehör für Schützen, Wein und Pflegesets für Männer. Der familiäre Charakter ihres Vereins ist den Mitgliedern der Schützengilde wichtig. So sind beim Neujahrsschießen am 6. Januar auch wieder Familienangehörige dabei.

