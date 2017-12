Turnhalle geschenkt

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Baupläne für die Sanierung der Grundschule Gartz und den Turnhallenneubau liegen vor. Die Architekten haben sich in einem engen finanziellen Korridor bewegt. Vier Millionen Euro dürfen Sanierung und Neubau kosten. Der Sportverein Blau-Weiß läuft Sturm gegen eine aus seiner Sicht zu kleine Turnhalle.

Seit vielen Jahren hoffen die Gartzer auf die Sanierung ihrer Grundschule. Das Vorhaben ist zum Greifen nah, vor allem, weil nach zahlreichen Verhandlungen und Anträgen die Finanzierung geklärt ist. Grund für die Sanierung ist der Bau von Rettungstreppen und die energetische Modernisierung. Die Betriebskosten des Schulbetriebes steigen seit Jahren durch die Decke und fressen den Gartzer Haushalt auf.

Das Land Brandenburg will der Stadt Gartz bei diesem Vorhaben der energetischen Sanierung unter die Arme greifen und stellt, auch über EU-Fördermittel, fast den gesamten Betrag der Baukosten in Höhe von vier Millionen Euro zur Verfügung. Ein Geschenk! Nur zwei Prozent der Bausumme muss die Stadt selbst aufbringen.

Der Haken dabei: Die neue Turnhalle wird exakt nur für den Schulsport gebaut. Es wird wieder eine Ein-Feld-Halle. Dagegen regt sich Protest aus dem SV Blau-Weiß Gartz. "Wir kriegen eine neue Halle in gleicher Größe wie bisher. Das löst nicht unser Platzproblem für Fußballtraining, Turniere und andere Sportgruppen", macht Frank Piwodda im Namen seiner Vereinsfreunde deutlich. "Wir sind ein Verein mit stetig steigender Nachwuchsarbeit. Die neue Halle bietet nicht mal Raum für Zuschauerplätze. Lasst es uns gleich richtig machen und eine große Halle hinsetzen. Die steht ja dann auch 50 Jahre, zumal jeder in Gartz die Hoffnung hat, das wir wieder eine 10. Klasse kriegen. Für ältere Schüler wäre in der Sporthalle dann kein Platz." Amtsdirektor Frank Gotzmann, der zu diesem Gespräch zwischen Einwohnern und Architekten eingeladen hatte, machte den engen Spielraum für die Planer deutlich: "Eine Zwei-Feld-Halle würde 800 000 Euro mehr kosten. Dieses Geld haben wir nicht. Oberste Priorität haben die Betriebskosten. Nur, wenn wir die dauerhaft senken, kriegen wir die Fördermittel."

Gerade die Turnhalle aus dem Jahre 1970 schleudere am meisten Energie zum Fenster hinaus. Eine neue soll nun 2018/2019 parallel zum Schulbetrieb gebaut und dann die alte Halle abgerissen werden. "Wir haben erfolgreich Geld eingeworben, jetzt wollen wir das Vorhaben auch umsetzen. Dabei wissen wir, dass es Begehrlichkeiten in anderen Gemeinden gibt, die kein Geld für ihre Projekte bekommen und nur darauf warten, dass wir unsere Gelder nicht abrufen", so Gotzmann. Außerdem könne er die Hoffnung der Gartzer auf eine Oberschule verstehen. Wenn die Schülerzahlen einmal so weit sein sollten, dann sei das ein Thema für den Landkreis, der ein neues Gebäude bauen müsse. "An einem Grundstück dafür soll es in Gartz nicht scheitern."

Frank Piwodda gibt sich nicht zufrieden und wird in seiner Leidenschaft unterstützt von Rainer Korrmann, der sagt: "Ich halte das für essenziell, dass wir eine Turniermöglichkeit bekommen." Schulleiterin Birgit Venzke fürchtet indes: "Wenn wir das Projekt jetzt nicht verwirklichen, haben wir in zwei Jahren ein Problem, weil unsere Schülerzahlen explosiv steigen."

Architekt Martin Zavracky und seine Kollegin Martina Tibenska sind von der Dringlichkeit der Vereinsargumente überrascht und bieten an: "Wir nehmen diese Sorge mit und versuchen, eine Hallenfront nach vorne zu ziehen, um zusätzlichen Raum für Zuschauer zu gewinnen. Mal sehen, was das kostet. Priorität hat aber der Schulsport, für den wird nach der Norm gebaut."

Von Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Baupläne für die Sanierung der Grundschule Gartz und den Turnhallenneubau liegen vor. Die Architekten haben sich in einem engen finanziellen Korridor bewegt. Vier Millionen Euro dürfen Sanierung und Neubau kosten. Der Sportverein Blau-Weiß läuft Sturm gegen eine aus seiner Sicht zu kleine Turnhalle.

Seit vielen Jahren hoffen die Gartzer auf die Sanierung ihrer Grundschule. Das Vorhaben ist zum Greifen nah, vor allem, weil nach zahlreichen Verhandlungen und Anträgen die Finanzierung geklärt ist. Grund für die Sanierung ist der Bau von Rettungstreppen und die energetische Modernisierung. Die Betriebskosten des Schulbetriebes steigen seit Jahren durch die Decke und fressen den Gartzer Haushalt auf.

Das Land Brandenburg will der Stadt Gartz bei diesem Vorhaben der energetischen Sanierung unter die Arme greifen und stellt, auch über EU-Fördermittel, fast den gesamten Betrag der Baukosten in Höhe von vier Millionen Euro zur Verfügung. Ein Geschenk! Nur zwei Prozent der Bausumme muss die Stadt selbst aufbringen.

Der Haken dabei: Die neue Turnhalle wird exakt nur für den Schulsport gebaut. Es wird wieder eine Ein-Feld-Halle. Dagegen regt sich Protest aus dem SV Blau-Weiß Gartz. "Wir kriegen eine neue Halle in gleicher Größe wie bisher. Das löst nicht unser Platzproblem für Fußballtraining, Turniere und andere Sportgruppen", macht Frank Piwodda im Namen seiner Vereinsfreunde deutlich. "Wir sind ein Verein mit stetig steigender Nachwuchsarbeit. Die neue Halle bietet nicht mal Raum für Zuschauerplätze. Lasst es uns gleich richtig machen und eine große Halle hinsetzen. Die steht ja dann auch 50 Jahre, zumal jeder in Gartz die Hoffnung hat, das wir wieder eine 10. Klasse kriegen. Für ältere Schüler wäre in der Sporthalle dann kein Platz." Amtsdirektor Frank Gotzmann, der zu diesem Gespräch zwischen Einwohnern und Architekten eingeladen hatte, machte den engen Spielraum für die Planer deutlich: "Eine Zwei-Feld-Halle würde 800 000 Euro mehr kosten. Dieses Geld haben wir nicht. Oberste Priorität haben die Betriebskosten. Nur, wenn wir die dauerhaft senken, kriegen wir die Fördermittel."

Gerade die Turnhalle aus dem Jahre 1970 schleudere am meisten Energie zum Fenster hinaus. Eine neue soll nun 2018/2019 parallel zum Schulbetrieb gebaut und dann die alte Halle abgerissen werden. "Wir haben erfolgreich Geld eingeworben, jetzt wollen wir das Vorhaben auch umsetzen. Dabei wissen wir, dass es Begehrlichkeiten in anderen Gemeinden gibt, die kein Geld für ihre Projekte bekommen und nur darauf warten, dass wir unsere Gelder nicht abrufen", so Gotzmann. Außerdem könne er die Hoffnung der Gartzer auf eine Oberschule verstehen. Wenn die Schülerzahlen einmal so weit sein sollten, dann sei das ein Thema für den Landkreis, der ein neues Gebäude bauen müsse. "An einem Grundstück dafür soll es in Gartz nicht scheitern."

Frank Piwodda gibt sich nicht zufrieden und wird in seiner Leidenschaft unterstützt von Rainer Korrmann, der sagt: "Ich halte das für essenziell, dass wir eine Turniermöglichkeit bekommen." Schulleiterin Birgit Venzke fürchtet indes: "Wenn wir das Projekt jetzt nicht verwirklichen, haben wir in zwei Jahren ein Problem, weil unsere Schülerzahlen explosiv steigen."

Architekt Martin Zavracky und seine Kollegin Martina Tibenska sind von der Dringlichkeit der Vereinsargumente überrascht und bieten an: "Wir nehmen diese Sorge mit und versuchen, eine Hallenfront nach vorne zu ziehen, um zusätzlichen Raum für Zuschauer zu gewinnen. Mal sehen, was das kostet. Priorität hat aber der Schulsport, für den wird nach der Norm gebaut."