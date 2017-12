Naturpark warnt vor Versiegelung

Olav Schröder

Rüdnitz (MOZ) Ein Beitritt zum Europäischen Bodenbündnis sieht die Gemeinde Rüdnitz skeptisch. Das Anliegen des kommunalen Bündnisses, die Versiegelung des Bodens bei Wohnungsneubauten möglichst gering zu halten, wird dagegen geteilt.

Hintergrund der Diskussion in der jüngsten Gemeindevertretersitzung ist ein Aufruf des Kuratoriums des Naturparks Barnim an die Gemeinden, Städte und Landkreise in seinem Verbreitungsgebiet zum nachhaltigen Naturschutz.

"Im Naturpark Barnim haben der enorme Zuzug und das damit verbundene Wachsum der Gemeinden und Städte in den Landkreisen Barnim und Oberhavel in den letzten 25 Jahren einen historischen Höchststand erreicht", heißt es in dem Aufruf. In einigen Kommunen sei in diesem kurzen Zeitraum die versiegelte Fläche um bis zu 30 Prozent angewachsen. Davon seien alle Teile des Naturparks betroffen, besonders aber die berlinnahen Kommunen.

Die Entwicklung kann die Rüdnitzer Bürgermeisterin Christina Straube bestätigen. "Wir wissen, wie wichtig der Bodenschutz ist und wie viel versiegelt wurde", sagt sie. Auch Andreas Hoffmann ("Wir für Rüdnitz") bestätigt dies. "Als Privatperson würde ich den Aufruf sofort unterschreiben", sagt er. Er würde jedoch davon abraten, als Gemeinde das Bündnis einzugehen. Vor allem kleinere Kommunen würden durch die Verpflichtungen, die sie eingehen, belastet. An dem grundsätzlichen Ziel, das auf eine möglichst geringfügige Versiegelung beziehungsweise Entsiegelung von Flächen geachtet werden sollte, wo immer es möglich sei, müsse jedoch festgehalten werden.

Die Verpflichtungen, vor denen in der Gemeindevertretung gewarnt wurde, gehen auf das sogenannte Bozener Manifest zurück. Darin heißt es, dass sich die Mitglieder des Europäischen Boden-Bündnisses zu einem laufenden Berichtswesen, zur Festlegung geeigneter Zielgrößen und zu einer Erfolgskontrolle" der Bodenpolitik verpflichten. Darüber hinaus sollen ein offener Informations- und Erfahrungsausstausch mit den Mitgliedskommunen gepflegt und gemeinsame Projekte und Standards entwickelt werden. Ziel des Bündnisses ist es, eine "Trendwende im noch immer steigenden Flächenverbrauch und in der Bodendegradation einzuleiten und eine Verbesserung der Bodensituation herbeizuführen, heißt es in dem Manifest.

Das Kuratorium des Naturparks weist seinerseits darauf hin, dass mit dem Wachstum der Kommunen auch ein Verlust an Freiraum einhergeht, der für den Natupark Barnim Auswirkungen habe. Beeinträchtigt würden die Artenvielfalt und die Möglichkeiten der Anpassung an den Klimawandel. Die zunehmende Versiegelung führe zu einem dauerhaften Verlust wichtiger Bodenfunktionen für Speicherung, Reinigung und den Rückhalt von Wasser und Schadstoffen.

Edith Stöber (Freie Wählerliste Rüdnitz) sah gleichfalls Rüdnitz als kleinere Gemeinde wenig geeignet für eine förmliche Mitgliedschaft im dem Bodenbündnis. Sie gab allerdings zu bedenken, dass "wir auf einer anderen Ebene sehr viel für den Bodenschutz tun können". So sollten auf gemeindeeigenen Grundstücken grundsätzlich keine Pestizide oder Ähnliches eingebracht werden. Christina Straube wies darauf hin, dass dies auch beim Abschluss von Pachtverträgen berücksichtigt werden könne. Ganz ohne Versiegelung, gab Eike Probst (Freie Wählerliste) zu bedenken, werde Rüdnitz als eine wachsende Gemiende nicht auskommen.