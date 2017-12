Saubermann des Stadtverkehrs

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Jeden Tag ein Türchen öffnen, das ist Alltag im Advent. Die Märkische Oderzeitung schaut in diesen Tagen hinter Türen, die für neugierige Blicke sonst verschlossen bleiben. Heute werfen wir einen Blick in die Waschanlage für Straßenbahnen und Busse der Stadtverkehrsgesellschaft mbH (SVF) in Frankfurt.

Sie waren fast 40 Meter lang, die doppelten Tatra-Bahnen, die bis vor einigen Jahren auf den Frankfurter Straßenbahngleisen unterwegs waren. Immer zwei Triebwagen vom Typ KT4DM - so lautet korrekt die technische Bezeichnung - waren zu einem Zug gekoppelt, zu einer Doppeltraktion. Und wenn diese mal eine Wäsche brauchten, dann mussten sie nicht mal entkoppelt werden, denn: "Die Doppeltraktionen konnten hier in einem Zug gewaschen werden", erzählt Arno Krüger. Er ist bei der Stadtverkehrsgesellschaft mbH (SVF) sozusagen der "Herr der Waschanlage". Seit zehn Jahren wäscht und putzt er die Straßenbahnen und Busse der SVF, die täglich im Stadtgebiet unterwegs sind.

"Etwa 50 Meter lang ist unsere Waschhalle", weiß Arno Krüger. Und die beiden großen gelb-blauen Waschbürsten, die 3,20 Meter hoch sind, konnten bis vor ein paar Jahren auch von ganz vorn bis ganz hinten durchfahren, um die Bahnen und Busse kräftig abzuschrubben. Heute würde so ein doppelter Tatra-Zug (im Sommer 2012 war zuletzt ein solcher im Linienverkehr unterwegs) nicht mehr in voller Länge gewaschen werden können. Denn heute werden die rotierenden Bürsten schon spätestens nach etwa 35 Metern gestoppt. Was unmittelbar mit einem verbesserten Schutz der Umwelt zusammenhängt.

Bei der SVF ist nämlich nicht nur der Fahrzeugpark besonders schadstoffarm. Die Straßenbahnen fahren mit elektrischem Strom, die Busse (bis auf zwei kleine Midibusse) mit Erdgas. Seit dem Jahr 2016 ist nun auch die Waschanlage besonders umweltschonend. Direkt in der Waschhalle, die 1992 in Betrieb gegangen war, ist eine Anlage für die biologische Wasseraufbereitung eingebaut worden. Und deren größte Bestandteile - zwei 5000 Liter fassende Kessel - nehmen so viel Platz ein, dass der Schlitten mit den Waschbürsten vor ihnen anhalten muss. Für die knapp 27 Meter langen Niederflurbahnen vom Typ GT6M reicht die Fahrtstrecke des Bürstenschlittens aber allemal aus.

Bio-Jet SF 08 - so heißt die Anlage für die biologische Wasseraufbereitung. In ihren Kesseln wird das Schmutzwasser direkt in der Waschhalle aufbereitet. Die wichtigste Arbeit leisten dabei Bakterien. Diese leben in einem der beden großen Kessel, "ernähren" sich sozusagen vom Dreck des Abwassers, nachdem dieses in einem ersten Schritt mechanisch vom Schlamm befreit worden ist. Und wenn sie sich ordentlich sattgegessen haben, steht wieder sauberes Waschwasser bereit.

"Das ist ein Kreislauf", bestätigt Arno Krüger, "und die Bakterien machen die ganze Arbeit." Er wiederum sorgt dafür, dass die kleinen Helfer immer zu futtern haben. Und dafür, dass sie gesund bleiben. Denn Bakterien mögen es überhaupt nicht, wenn im Schmutzwasser zu viel chemische Reinigungsmittel enthalten sind. Und deshalb werden die Straßenbahnen und Busse mit beinahe klarem Wasser, "nur mit sehr wenig Waschmittelzusatz gewaschen", betont er. Was die Umwelt zusätzlich schont.

Die Bezeichnung "Herr der Waschanlage" darf in Bezug auf Arno Krüger übrigens wörtlich genommen werden. Denn nur er darf die Bahnen und Busse in die Waschhalle fahren. Dabei muss er besonders aufpassen. Bevor es nämlich "Wasser, marsch!" heißt, muss der 62-Jährige die Stromversorgung für die Oberleitung abschalten. Ist noch Saft auf den Leitungen, senden zwei gelbe Rundumleuchten ihr Warnlicht aus. Zusätzlich gibt es einen technischen Schutz: "Die Waschanlage ist so eingestellt, dass sie nicht angeht, solange die Oberleitung noch Strom hat."

Sein Job ist ein echter Abendjob: Um 17 Uhr drehen sich die gelb-blauen Bürsten zum ersten Mal, gegen 1 Uhr ist Feierabend. Und ohne Handarbeit geht das Ganze auch nicht: Die Vorwäsche erledigt Arno Krüger genauso per Hand wie das Abziehen der Fensterscheiben nach der Wäsche. Das nasskalte Wetter sorgt dafür, dass momentan vor allem die Busse im Akkord geputzt werden müssen. Lässt die Zeit das zu, geht Arno Krüger auch mal durch die Hallen. "Sehe ich, dass eine Bahn schmutzig ist, dann hole ich sie zum Waschen rein", verrät er. Denn: "Das Fahren der Straßenbahnen macht besonders Spaß."