Schönes im Schloss

Nadja Voigt

Neuenhagen (MOZ) Christina Bohin und Andreas Unterberger waren am Sonntag die Gastgeber des "etwas anderen" Weihnachtsmarktes im Schloss Neuenhagen. So stellten bereits zum wiederholten Mal die Künstler Sabine und Peter Rossa aus Altmädewitz sowie Inge Müller aus Vevais aus. Alle schätzen die Atmosphäre in den alten Gemäuern - fernab von Trubel, Lärm und Hektik. "Ich habe schon sehr nette Gespräche mit Besuchern und anderen Künstlern geführt", freute sich Inge Müller. Die Keramikerin hatte Weihnachtliches wie einen Weihnachtsbaum aus Ton, eine Krippenszene oder Engel mit ins Schloss Neuenhagen gebracht. Engel hatten auch Sabine und Peter Rossa im Gepäck. Zwei davon stammen sogar aus einem Stamm. "Mein Mann hat ihn gespalten und wir haben die beiden Stücke auch zeitlich getrennt voneinander bearbeitet", berichtet Sabine Rossa über den Schaffensprozess. "Und beide haben wir Engel gearbeitet." Aber nicht nur aus Holz hatten die beiden Künstler - vor allem kleinere Arbeiten - mitgebracht. Seit neuestem arbeiten sie auch mit Steinen. Fundstücke aus Sandstein oder Granit, die, bearbeitet und mit Farbe versehen, zu "Köpfen" werden.

Zwischen 10 und 18 Uhr konnten die Gäste in den Räumlichkeiten im Schloss Neuenhagen flanieren und sich bewirten lassen. "Wir schätzen diesen besonderen Ort und würden uns freuen, wenn er sich weiter etablieren würde", sagte Sabine Rossa. Neben ihr und ihrem Mann sowie den Keramiken von Inge Müller waren auch Werke der Hausherrin, Christina Bohin, und von Glasgestalter Norbert Horenk aus Güstebieser Loose zu sehen. So zum Beispiel Vasen, in deren Glas Horenk Glasfolien appliziert hat.