Fest der Liebe und Taschendiebe

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Polizei warnt vor Taschendieben und verteilt Flugblätter: "An alle Kunden!!! In letzter Zeit häufen sich Diebstähle von Handtaschen und Geldbörsen. Begünstigt werden diese unter anderem durch Sorglosigkeit und Unachtsamkeit." Opfer sind oft Frauen.

In der ganzen Polizeidirektion Ost wurden seit Jahresbeginn 399 Taschendiebstähle bekannt, in der Uckermark 20. Aber die Weihnachtssaison strebt ihrem Höhepunkt erst entgegen. Weihnachtsfrieden herrscht für drei Tage erst vom 24. bis 26. Dezember. Bis Sonnabendnacht haben große Geschäfte in Schwedt für die Weihnachtseinkäufe geöffnet. Händler rechnen mit einem starken Kundenansturm in den letzten Tagen vor Heiligabend. Die Einkaufsgetümmel sind bundesweit neben den Weihnachtsmärkten ideale Spielplätze für Taschendiebe.

Taschendiebe und ihre Tricks hat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon Charles Dickens in seinem Roman "Oliver Twist" eindrucksvoll beschrieben. Trotzdem gibt es noch heute viele Bürger, die es Dieben unnötig leicht machen. In der Weihnachtszeit wird schnell aus dem Fest der Liebe auch ein Fest der Taschendiebe, sagt Polizistin Kathrin Schiemann. Die Leute hätten beim Weihnachtseinkauf mehr Bargeld in der Tasche, seien eher abgelenkt. Die Zahl der Laden- und Taschendiebstähle steigt in dieser Zeit.

Wirksamstes Gegenmittel scheint Aufklärung über sicheres Verhalten beim Einkauf zu sein. Ellinore Nabel ist Polizistin in der Polizeiinspektion Uckermark. Sie ist dieser Tage mit ihrer Kollegin zwischen Prenzlau und Schwedt unterwegs, um Bürger aufzuklären. Im Oder-Center spricht sie eine junge, rothaarige Frau an, die eilig ihren Wagen zum Einkauf schiebt. Die große Handtasche steht im Einkaufswagen. Geldbörse, Mobiltelefon und Notebook sind zu sehen. "Da sind so viele schöne Sachen drin, ich würde diese Tasche nicht wirklich auflassen", argumentiert die Polizistin. "Das ist eine Einladung an Taschendiebe." Die junge Frau kneift die Augen und Lippen zusammen, schließt aber den Reißverschluss der Tasche und hängt sie über die Schulter. Eine andere Frau entgegnet fröhlich lachend: "Wenn was gestohlen wird, melde ich das einfach Polizei und Versicherung."

Im Internet veröffentlichte die Polizei einen ganzen Katalog der miesen Tricks der Taschendiebe - vom Supermarkt- über den Rempel- bis zum Drängel- und Beschmutzer-Trick. Meist arbeiten die Diebe in Teams. Während einer zum Beispiel eine Person ablenkt, greift der andere zu. Ellinore Nabel rät den Einkäuferinnen, Geld, Ausweispapiere und Schlüssel nicht in außen liegenden Taschen von Kleidung, Handtaschen oder Rucksäcken zu verstauen. Innentaschen und vordere Hosentaschen sind für die Diebe schwerer zugänglich. Und: Einkaufstaschen verschließen, nicht an den Warenkorb hängen, fest unterm Arm klemmen. Manche Frauen vertrauen darauf, dass der Ehemann aufpasst. "Auch Ehemänner lassen sich beim Einkaufen leicht ablenken", warnt Ellinore Nabel sie.