Ersatz für Lebendigen Adventskalender

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Weil es wegen Abstimmungsproblemen in diesem Jahr nicht klappte, dass der Jugendsozialverbund Strausberg am Lebendigen Adventskalender teilnimmt, hat er Montagnachmittag sein Türchen geöffnet und viele Gäste eingelassen. Die bereuten ihr Kommen nicht, denn es standen unter anderem zwei Theaterstücke auf dem Programm. Die polnische Schauspielerin Magda Przybylska hat sie mit jungen Menschen aus Strausberg und Syrien einstudiert. Es startete mit dem humorvollen Stück "Weihnachten mit Freunden", das in einer Wohngemeinschaft spielt, wo die Mädchen nach den Weihnachtsgeschenken der Jungs spionieren. Es entspinnt sich ein Disput über den ökologischen Sinn oder Unsinn des Weihnachtsbaumfällens, und zum Schluss wird ein lustiges Lied gesungen, bei dem alle Mitwirkenden einen Reim abbekommen.

Nachdenklicher geht es beim längeren Stück "Gleich anders" zu, an dem zur Hälfte syrische Frauen mitwirken. Mit Videoeinspielungen und Performances werden Konflikte und Wunschträume visualisiert und artikuliert. Was sehr berührt: Jede, aber auch jede, der syrischen Frauen wünscht sich als Erstes, dass der Krieg in ihrer Heimat endet und sie bald zurückkehren kann.

Es gibt viel Beifall nach dem Theater, Dank an die Darsteller und an Magda Przybylska. JSV-Geschäftsführerin Yvonne Händel lädt anschließend alle Besucher zu Kuchen, Keksen und Kaffee ein, eine gute Idee.