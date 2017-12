Einfach nur gut ist nicht gut genug

Jana Reimann-Grohs

Bernau (MOZ) Wenn das Prädikat "Gut" nicht der Schul-Standard-Leistung entspricht, sondern im Unterricht stetig höhere Leistungen erzielt werden, ist eine gezielte Förderung ab dem fünften Schuljahr möglich. Am Paulus-Praetorius-Gymnasium gibt es seit 1994 Kinder, die anderen immer ein Stück voraus sind.

An den Flurwänden vor dem Büro des Direktors hängen die Jahrgangsfotos von Abitur-Klassen seit 1996. In verschiedenen Aufstellungen und Kleidungsstilen - gemäß der jahrgangstypischen Mode - lächeln oder schauen sie spalierstehend für das Fotografenbild mal hinauf, mal herab. Die gymnasialen Schulanfänger "erkennen manchmal ihre Eltern wieder", gibt Ingolf Hansch, Schulleiter des Paulus-Praetorius-Gymnasiums, verschmitzt zu Protokoll. Er ist stolz auf alle ehemaligen Abiturienten, die von den Wänden neben seinen Büroräumen auf Vorbeigehende blicken und die Schule in der Regel nach sechs Jahren erfolgreich beendet haben. Nur wer nicht erst ab der 7. Klasse, sondern schon nach vier Grundschuljahren in die 5. Klasse zum Gymnasium wechselt, verbringt hier bis zur Abiturprüfung insgesamt acht Jahre.

Früher waren es die sogenannten "Schnellläuferklassen", in denen auffällig lernbegabte Kinder besser als andere gute und sehr gute Schüler lernten. Für eine Leistungs- und Begabungsklasse (LuBK) an Gymnasien, ab dem fünften Schuljahr, kann sich grundsätzlich jeder bewerben, der gerade die 4. Klasse besucht und dem die Grundschule eine ausdrückliche Empfehlung ausspricht. Es gibt allerdings Zugangsvoraussetzungen, die an den Notendurchschnitt auf dem Halbjahreszeugnis gebunden sind. Je besser die schulischen Leistungen, desto größer die Chance, in eine solche Förderklasse zu gelangen.

Am Praetorius-Gymnasium übersteigt in fast jedem Jahr die Nachfrage das Angebot. Nur 30 Plätze stehen für eine LuBK zur Verfügung. Der deutliche Andrang macht die Auslese von sehr guten Schülerinnen und Schülern an Spitzenpositionen noch schwieriger. Es wird unter den Besten der Besten gewählt. Dennoch möchte Ingolf Hansch Eltern wie Kinder bestärken, sich zu bewerben und zumindest einen Versuch zu wagen. Denn nur wer zusätzlich zu den Formalien auch im Gespräch eine persönliche Eignung zeigt und sich freiwillig dem verschärften Leistungsdruck stellt, wird hier angenommen. "Das Kind muss es wollen und die Eltern sollten diese Entscheidung mittragen", so der erfahrene Schulleiter. Wer also Wiederholungen im Unterricht nicht braucht, um dem Lernstoff zu folgen und generell sehr leistungsstark ist, scheint auf jeden Fall geeignet, betont Hansch: "Schüler, die besonders schnell lernen und viel eher fertig sind als die anderen, können sich über ihre Eltern an die Grundschule wenden und um die Erstellung eines Gutachtens bitten."

In der Praxis sind es doch eher Eltern, die von Lehrern ihrer Sprößlinge auf überdurchschnittlich hohe Leistungen angesprochen werden. Nur wenige gehen diesen Weg in Eigeninitiative. Ist die erste Hürde aber überwunden, wenden sich die Eltern mit der ausgesprochenen Empfehlung und dem Grundschulgutachten an die Schule ihrer Wahl, wo das Kind ab der 5. Klasse gefördert werden soll. In einem Bewerbungsverfahren erbringen sie zusammen mit dem Kind weitere Untersuchungsergebnisse und für die Endauswahl erforderliche Unterlagen.

Im Zweifelsfall handelt es sich immer um eine Momentaufnahme, in der die Schule die Kandidaten kennenlernt oder Testergebnisse erbracht werden. "Am Ende kann man aber besser differenzieren, ob das Kind nur dem Wunsch der Eltern entspricht", meint der Direktor des Praetorius-Gymnasiums.

Um deutlich zu machen, für wen der frühzeitige gymnasiale Wechsel geeignet ist, fand bereits am 4. Dezember eine beratende Elternversammlung statt.

Der Unterricht in der 5. Klasse des Paulus-Praetorius-Gymnasiums umfasst 32 Wochenstunden. Die zweite Fremdsprache Französisch wird hier ab der 7. Klasse gelehrt. Ab der 9. Klasse können die Schüler Latein als dritte Fremdsprache hinzunehmen.

Am 27. Januar wird die Schule zwischen 9 und 12 Uhr nocheinmal mit verschiedenen Veranstaltungen auf interessierte Eltern und Grundschüler zugehen. Wer mehr zum Übergang in die 5. Klasse wissen möchte, kann sich gezielt an die Schülerschaft wenden und von jetzigen fünft-Klässlern erzählen lassen, wie es läuft. Für den Übergang in die 7. Klasse sind ebenfalls Veranstaltungen geplant.

Bis zum 5. Januar 2018 sollten Eltern ihren Antrag auf den Wechsel in eine Leistungs- und Begabungsklasse gestellt haben. Falls die Grundschule zum Übergang in die LuBK positiv entscheidet, werden bis 23. Februar 2018 Empfehlungsschreiben und Anmeldeformulare versandt. Bis zum 2. März 2018 sind dann die vollständig ausgefüllten Unterlagen im Sekretariat der weiterführenden Schule einzureichen.

Das Praetorius-Gymnasium erwartet zusätzlich ein selbst gefertigtes kurzes Anschreiben des Kindes mit Begründung der Schulwahl. An allen vier Gymnasien erfolgt im Frühjahr eine Einladung zum prognostischen Leistungstest und Aufnahmegespräch, bei dem die Eltern in der Regel anwesend sind. Erst nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden am 12. Juni die Bescheide verschickt.