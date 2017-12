Silberhochzeit von Jugend- und Seniorenclub

Marlies Fiddecke

Neutrebbin (MOZ) Es sind 25 Jahre, die Ruth Hirschbein mit dem Jugendclub in Neutrebbin verbinden. Am Sonnabend wurde dieses Jubiläum im derzeitigen Domizil in der Hauptstraße gefeiert. Pünktlich um 15 Uhr saßen die ebenfalls geladenen Senioren an der Kaffeetafel und tauschten Erinnerungen aus. Seit etwa zwölf Jahren gehören sie als feste Größe in dieses Haus. Sie teilen sich mit den Jugendlichen die Räume und auch die Betreuerin.

"Dies ist nahezu einmalig" erklärte Werner Mielenz, der als Bürgermeister die Feier eröffnete. Drei der einstigen Begründer des Clubs, Randy Heese, Marko Egloff und Marcel Merkel, inzwischen selbst Väter, waren mit vielen Mitstreitern aus früheren Zeiten der Einladung gefolgt und belebten den Nachmittag mit ihren Geschichten. Die Räume waren zu späterer Zeit bis fast auf den letzten Platz gefüllt. Gemeinsam mit Ruth Hirschbein wurden die alten Streiche ausgegraben und ihnen fielen immer mehr Namen von Unterstützern, wie Inge Lucke, Frau Hille und andere mehr.

Marko Egloff erinnerte sich an das ewige Hin und Her der Quartiersuche für die Jugendlichen im Dorf. Überall waren sie nicht erwünscht. "So traten wir Anfang der 1990er an den damaligen Bürgermeister Hans Merkel heran und baten ihn einen festen Platz für uns zu schaffen." Der wurde geschaffen, war aber in den kommenden zehn Jahren beständig im Umzug begriffen. Was blieb, war die Betreuerin, Ruth Hirschbein, auf die immer Verlass war.

Andreas Heese, in den Anfangsjahren als Zivildienst Leistender im Club beschäftigt, erzählte: "In den ersten Jahren war der Club ständig gerammelt voll von Jugendlichen und es wurde eine "eingeschworene Truppe". Sie renovierten und erhielten ihre Räume selbst, es war ihr zweites Zuhause". Im Laufe der Jahre wandelte sich das Gesicht des Klubs. Das Gros nehmen heute die Senioren ein. Sie haben ihre festen Spielnachmittage, Seniorenfeiern und gehen mit Ruth Hirschbein auf kleine Reisen. "Die Jugendlichen haben heute ganz andere Vorstellungen und Interessen als vor 20 Jahren, das darf man nicht verkennen.", erklärt sie. Es sei schwer, ihnen das hier zu bieten, was sie sich vorstellen.

Trotzdem ist sie mehrmals in der Woche bis 19 Uhr für die anwesenden Kinder da, bereitet Snacks, spielt mit ihnen und hört zu. Der Bürgermeister bedankte sich bei Ruth Hirschbein für ihr Engagement. Gleichzeitig stellte er mit Einweihung des Vorderhauses für das Neutrebbiner Gemeindezentrum in der Karl-Marx-Straße, Mitte nächsten Jahres, bessere Voraussetzungen für die Arbeit des Jugendclubs in Aussicht. "Dort können wir den Jugendlichen das bieten, was sie suchen und dann werden auch wieder mehr kommen und die Angebote nutzen", erklärte er den Anwesenden.

Außerdem betonte Werner Mielenz, dass die Gemeinde Neutrebbin trotz ihrer angespannten Haushaltslage fest dazu stehe den Jugend- und Seniorenclub und die Stelle der Betreuerin so lange als möglich zu halten.