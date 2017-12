582 Anfragen an die Stadt in elf Monaten

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Anzahl der Bürgeranliegen an den Oberbürgermeister ist im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen: Von Januar bis November 2017 wurden 582 Anliegen an das Büro des OB übermittelt. Das geht aus einer Statistik der städtische Pressestelle hervor. Dabei spielt die neue Bürgerplattform auf der Homepage der Stadt eine zunehmende Rolle. Seit dem Start am 10. Januar 2017 wurden 165 Anliegen auf diesem Weg an die Verwaltung gemeldet. Auch bei der Übersendung der Hinweise mittels E-Mail gab es eine Steigerung. Somit waren 60 Prozent der Kommunikation papierlos. Schwerpunkt bei Bürgeranliegen bildet auch in diesem Jahr das Dezernat II. Die an die Verwaltung herangetragenen Probleme waren breit gefächert. Sie reichten von Ordnung und Sauberkeit, der Förderung bürgerschaftlichen Engagements bis zu sozialen Belangen. Besondere Themen waren Fragen zum Parken in der Innenstadt und Hinweise zu einer frühsommerlichen Mückenplage an der Oder. Rund 60 Prozent der Anliegen konnten schnell beantwortet werden.